Nhấc que diêm nào để phép tính ' 4 + 9 = 1' đúng

Đây là dạng đố vui cực hợp để giải trí nhẹ nhàng, vừa giết thời gian vừa thử độ nhanh nhạy của não bộ.

Thoạt nhìn, phép tính này trông có vẻ "ổn áp", nhưng soi kỹ thì... sai quá sai luôn. Chỉ với vài que diêm xếp thành số, bài toán nhỏ xíu này lại đủ sức làm bạn phải nhíu mày suy nghĩ. Nhiệm vụ rất đơn giản: chỉ được di chuyển đúng 1 que diêm để biến phép tính thành đúng. Nghe thì dễ như ăn kẹo, nhưng nhiều người loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra lời giải.

Cái hay của câu đố này là nó đánh lừa thị giác và thói quen tư duy quen thuộc của chúng ta. Bạn sẽ phải "bẻ lái" suy nghĩ một chút, nhìn mọi thứ theo góc khác thì mới thấy lối ra. Đôi khi đáp án lại nằm ở chỗ bạn không ngờ nhất, kiểu "ồ sao mình không nghĩ ra sớm hơn!".

Rủ thêm hội bạn vào chơi đảm bảo sẽ có đứa "cay cú" vì nghĩ mãi không ra. Còn bạn thì sao, đã tìm được cách di chuyển "chuẩn chỉnh" chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà