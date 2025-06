Nhạc kịch gửi thông điệp tôn trọng sự khác biệt

Hà NộiNhạc kịch thiếu nhi ''Phép màu của Kurt'' xây dựng câu chuyện về những loài sinh vật trong rừng, khắc họa nét đẹp tình người.

Tác phẩm được công diễn tối 28/6 tại Nhà hát Âu Cơ, hút hàng trăm khán giả, phần lớn là các em nhỏ. Nhạc kịch lấy bối cảnh trong khu rừng với đủ loài sinh vật, kể về chàng Kurt - nhân vật tỏa ra mùi hương khó ngửi. Do vậy, Kurt thường bị đám ruồi nhặng, bọ hung săn lùng.

Một ngày, anh gặp Thủy Tiên vàng - đóa hoa tượng trưng cho lễ hội mùa xuân. Lúc này, cô vẫn còn trong hình dáng của nụ hoa, mặc cảm vì bản thân không nở rộ, đồng nghĩa với việc lễ hội chưa thể bắt đầu. Bị những bông hoa khác chế giễu, cô hoàn toàn mất động lực sống. Đến khi gặp Kurt, được anh yêu thương, bảo vệ cô không bị các sinh vật làm hại, Thủy Tiên vàng mới dần tích cực hơn.

Sau thời gian tiếp xúc, họ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, một cơn mưa đến khiến Kurt tan chảy. Nhờ phép màu, anh hồi sinh, cùng Thủy Tiên nở rộ trong nắng vàng. Vở diễn khép lại với khung cảnh viên mãn, không khí hân hoan của mùa xuân.

Thủy Tiên vàng bị đám ruồi nhặng bu quanh.

Tác phẩm lồng ghép nhiều thông điệp nhân văn, ví dụ phân đoạn Kurt nói mình không có ích gì, được các ''bác dế'' an ủi rằng mỗi người sinh ra đã mang một ý nghĩa riêng. Cách đặt tên nhân vật, một số câu thoại được biên kịch đưa vào những câu, từ đang tạo xu hướng hiện nay như ''Là em xinh xập xình xập xình. Em bước tới sập sàn sập sàn" - câu hát trong bài Đã xinh còn thông minh của chương trình Em xinh say hi).

Vở diễn duy trì được không khí sôi nổi xuyên suốt nhờ những phần tương tác giữa diễn viên và các em nhỏ. Ở một số cảnh, nhân vật nhờ người xem giải câu đố, đoán tên, Kurt hỏi mọi người: ''Mình có thơm không?'' hay tung viên ngọc phép màu xuống khán giả. Sân khấu được chia thành hai phần, phía trên là những bông hoa ''quý tộc'' với vẻ ngoài bóng bẩy, ở dưới gồm các sinh vật bị cho là thấp kém, tượng trưng những lớp người khác nhau trong xã hội.

Tạo hình của nhân vật Kurt. Nhạc kịch do Đinh Tiến Dũng viết kịch bản, nhạc sĩ Hoàng Anh Minh là tổng đạo diễn, Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cố vấn nghệ thuật, Học viện Nghệ thuật STARLAB sản xuất.

Trần Anh Đức - gương mặt nổi bật tại The Voice 2017 - cho thấy giọng ca nội lực, cách diễn tự nhiên khi hóa thân Kurt. Trong vai Thủy Tiên vàng, ca sĩ Bùi Hà My gây ấn tượng nhờ thể hiện những phân đoạn nội tâm phức tạp. Họ cùng các diễn viên nhí dành hơn hai tháng tập luyện, gồm các buổi tập với cố vấn chuyên nghiệp. Vở diễn còn có sự góp mặt của nhóm nhạc Oplus, thể hiện ca khúc Tứ tấu Dế Mèn.

Nhạc sĩ Hoàng Minh - tổng đạo diễn chương trình - cho biết không xây câu chuyện cổ tích hoàn hảo mà khắc họa một thế giới nhiều tầng lớp, nơi các sinh vật tưởng chừng không liên quan nhưng phải sống chung. ''Có người sinh ra đã lấp lánh, người mãi chật vật chưa dám nở. Tuy nhiên, êkíp tin rằng giá trị không nằm ở chỗ bạn đứng mà là cách bạn sống'', anh nói. Theo tác giả Đinh Tiến Dũng, ''phép màu'' không đến từ thế lực siêu nhiên hay yếu tố may mắn mà xuất phát từ tình yêu thương và những giá trị vốn có bên trong mỗi con người.

Tham dự buổi công diễn, MC Minh Trang bất ngờ với phần âm nhạc được trình diễn trực tiếp trên sân khấu và sự thể hiện của các gương mặt nhỏ tuổi. ''Ban đầu, tôi không kỳ vọng vào nhạc kịch có sự tham gia của đông đảo diễn viên nhí, nhưng khi theo dõi, tôi khâm phục các em cùng đội ngũ sáng tạo'', cô cho hay.

Nguyễn Duy Phương, 32 tuổi, Hà Nội, nhận định vở diễn có chiều sâu nội dung, dàn dựng kỹ lưỡng, phần âm nhạc dễ nhớ, dễ hát, giàu cảm xúc. Khán giả nói: ''Tác phẩm không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm cho cả người lớn''.

Phương Linh

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp