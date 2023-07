Xu hướng du lịch âm nhạc, kết hợp giữa du lịch dã ngoại để xem các buổi lưu diễn của nghệ sĩ thần tượng gần đây được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Theo báo cáo của Future Market Insights, thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu sẽ đạt giá trị 11,3 tỷ USD năm 2032, tăng 5,5 tỷ USD so với năm ngoái. Nhu cầu đi du lịch có mục đích đã làm tăng thị phần du lịch âm nhạc. Chuyên gia Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Phát triển du lịch châu Á cho biết, các "mắt xích" trong chuỗi du lịch sẽ được hưởng lợi từ sản phẩm du lịch âm nhạc chất lượng. "Kích thích kinh tế được tạo nên nhờ tăng lượng đặt phòng, lưu trú, vận chuyển, bản lẻ... Việt Nam có thể tạo ra cú hích du lịch nhờ lễ hội âm nhạc như 8Wonder", ông nói.



Tờ Forbes ước tính, các chuyến lưu diễn trong Eras Tour của Taylor Swift mang về 4,6 tỷ USD tính riêng hoạt động chi tiêu tại Mỹ. Mỗi khán giả tham gia đêm diễn chi trung bình hơn 1.300 USD cho các khoản như tiền vé, quần áo lẫn di chuyển. Trong hai đêm Taylor Swift lưu diễn tại Chicago (Mỹ), tỷ lệ lấp đầy khách sạn đạt mức kỷ lục 96,8% với hơn 44.000 phòng lưu trú. Thái Lan cũng đang thúc đẩy xu hướng du lịch kết hợp âm nhạc, khi người hâm mộ ngày càng "bạo" chi hơn để gặp idol. Theo thống kê của Posten Thailand, du lịch Thái Lan thu về khoảng 20-30 triệu USD từ việc lưu trú, vé máy bay, tiêu dùng trong năm ngày trước và sau concert của BlackPink. "Đêm diễn của BlackPink là một phần quan trọng, giúp Thái Lan trở thành ‘điểm đến âm nhạc’ của khu vực. Mỗi concert tạo ra thu nhập quay vòng cho ngành du lịch và nền kinh tế nói chung", đại diện Tổng cục du lịch Thái Lan nói. Với thị trường Việt, ông Hải Quỳnh ví âm nhạc như thỏi nam châm hút khách du lịch. Các sự kiện âm nhạc du lịch được tổ chức đều đặn hơn, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Thống kê của ngành du lịch Đà Lạt, mỗi đêm diễn quy mô nhỏ luôn thu hút ít nhất 500-700 du khách. Hai đêm diễn của Hà Anh Tuấn hồi 2021 mang đến cho thành phố 10.000 khách du lịch. Tương tự, chuỗi sự kiện âm nhạc kết hợp du lịch WonderFest kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ 1/6 với tâm điểm là đại nhạc hội 8Wonder có sự xuất hiện của Charlie Puth, ngôi sao tỷ view cùng loạt hit See you again, Attention, One call away và dàn sao Việt cũng trở thành lý do khiến hàng nghìn du khách đến Nha Trang.



Mê Charlie Puth nên ngay khi website thần tượng chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong tour diễn châu Á, Hà Vi không ngại bỏ công sức săn vé, chi thêm tiền đi du lịch Nha Trang. Trước đêm diễn, cô dành 5 triệu đồng để khám phá ẩm thực, trải nghiệm các hoạt động tại phố biển. Mong muốn gặp thần tượng cũng là lý do để Hyesu Yoo (Hàn Quốc) gác lại công việc, dành 3-4 ngày tại thành phố miền Trung Việt Nam. Lưu trú trên đảo Hòn Tre trước đêm diễn ba ngày, cô gái Hàn Quốc đã cảm nhận được không khí lễ hội tràn ngập đảo Hòn Tre. "Ba ngày tại Nha Trang đều rất hạnh phúc. Tôi đã hiện thực hoá ước mơ nghe Charlie Puth hát và có trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam", cô nói.



Trước khi diễn ra sự kiện tâm điểm, khách du lịch đến Nha Trang đã được đắm mình trong không gian của những lễ hội chủ đề như lễ hội đặc sản bản địa, lễ hội quốc tế thiếu nhi, đại chiến nước... Không cần chờ đến đêm diễn của sao quốc tế, lịch trình mỗi ngày của du khách tại Hòn Tre đều được làm mới nhờ các sản phẩm du lịch phong phú. Hà Vi hay Hyesu Yoo là hai trong hàng nghìn du khách đang hưởng ứng sản phẩm du lịch âm nhạc được VinPearl triển khai. Theo ông Jurgen Peter Dorr, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl, lễ hội âm nhạc và du lịch WonderFest mở ra một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới, có tính tiên phong, góp phần đưa Việt Nam trở thành "điểm phải đến" trên bản đồ du lịch quốc tế. Nhờ sức hút của của ngôi sao quốc tế và bảy sao Việt Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Mono, Hieuthuhai, Tlinh, Amee và DJ Mie hơn 8.000 vé được bán hết sau chưa đầy 24 giờ. Tổng đài viên đường dây nóng của VinWonders liên tục nhận cuộc gọi của fan, mong muốn ban tổ chức tung ra đợt vé bổ sung. Sức nóng từ đại nhạc hội cũng toả nhiệt đến các cơ sở lưu trú tại Hòn Tre nói riêng và Nha Trang nói chung. Theo thống kê trên Agoda, nền tảng cung cấp dịch vụ lưu trú, hai ngày cuối tuần từ 22 đến 23/7, lượng đặt phòng Nha Trang tăng gấp 6 lần, mức cao đột biến so với ngày thường. Một số địa điểm lưu trú trên đảo Hòn Tre do Vinpearl khai thác luôn trong tình trạng "cháy" phòng. Nhiều du khách cho biết, họ muốn đến đảo Hòn Tre nghỉ ngơi, du lịch trước khi xem đêm diễn, tuy nhiên, dù đã gọi đặt phòng trước một tuần, thậm chí cả tháng, lượng phòng còn lại không nhiều.



Tổng giám đốc Vinpearl Jurgen Peter Dorr cho biết, công thức tạo sự khác biệt, sức nóng của WonderFest hay 8Wonder được làm nên nhờ chuỗi lễ hội cùng sức nóng của ngôi sao quốc tế kết hợp với dịch vụ lưu trú đẳng cấp hàng đầu khu vực của VinPearl. Để có 75 phút biểu diễn của Charlie Puth tại sân khấu vô cực 10.000 m2, trước đó hàng tháng, cả êkíp trải qua hàng trăm cuộc họp online và offline, tính toàn, lên phương án bởi Việt Nam vẫn chưa phải là điểm đến quen thuộc của nghệ sĩ quốc tế. Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu tiết lộ nhận "bài toán khó" từ VinWonders làm sao tổ chức một lễ hội theo đúng chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe từ phía Charlie Puth. Qua nhiều cuộc trao đổi, êkíp phải suy tư, chọn concept mới lạ, tạo điểm nhấn trong lần đầu diễn ra tại Nha Trang. "Chúng tôi mong kể câu chuyện về nghệ thuật, giải trí, âm nhạc, từ đó bật lên sức sáng tạo của người Việt, không kém cạnh thế giới", đạo diễn sinh năm 1982 chia sẻ.



Cụ thể, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về mặt âm thanh trong không gian rộng, nhiều mặt thoáng tại đảo Hòn Tre là bài toán cần giải với êkíp chương trình. Kỹ sư âm thanh Phùng Chí Kiên, làm việc tại một nhà hát ca múa ở Hà Nội phân tích, do những đặc điểm địa hình, âm thanh thường gặp nhiều yếu tố cản trở như gió, tiếng ồn... Vì không có bề mặt phản xạ, âm thanh tại khu vực thoáng thường mang cảm giác phẳng và loãng. Do đó, 8Wonder cần hệ thống hiện đại với khả năng chuyển tải chính xác thanh âm từng loại nhạc cụ, nhất là các phần solo guitar, drum, synth, bass... tới khán giả theo cách tốt nhất. Giải bài toàn này, ban tổ chức đã đặt hàng toàn bộ dàn âm thanh từ loa trước, loa các bên đến loa trung tâm từ Mỹ. Bàn điều khiển – "trái tim" của hệ thống âm thanh console DS5 cũng được VinWonders đặt hàng và vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam. "Hệ thống loa đẳng cấp, được sắp xếp khoa học khiến khán giả được nghe nhạc như trong nhà hát mái vòm đỉnh cao", anh Kiên nói. Ngoài âm thanh, 8Wonder còn "chiêu đãi" người hâm mộ bữa tiệc ánh sáng hoánh tráng. Những dải ánh sáng vắt ngang qua sân khấu 10.000 m2, chuyển động linh hoạt theo từng giai điệu khi nghệ sĩ biểu diễn trở thành dấu ấn khó quên với khán giả. Hệ thống ánh sáng này là công sức vận chuyển, xử lý, lắp đặt của 200 nhân sự trước đêm nhạc ba tuần. 2/3 hệ thống xử lý ánh sáng MA3 tại Việt Nam và hai hệ thống điều kiển Magnimage EC90 độc nhất đã được đưa tới Nha Trang để phục vụ buổi diễn. "Sự chịu chơi của VinWonders giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu của ekip Charlie Puth", đạo diễn Cao Trung Hiếu cho hay. Ngoài ra, khó khăn khác được vị đạo diễn này đề cập là khâu đối thoại, làm sao để êkíp Việt và nước ngoài đồng điệu trong quan điểm. "Tôi phải giải thích rõ thông điệp muốn truyền tải, cách thức sản xuất, sáng tạo... May mắn, Charlie Puth hiểu rõ ý đồ, hào hứng đến Nha Trang dự 8Wonder", ông nói.



Đáp lại sự chuẩn bị của êkíp, "Ngôi sao tỷ lượt view trên YouTube" gợi hoài niệm với 21 bản hit nổi bật nhất sự nghiệp trong suốt 75 phút độc diễn. Trên sân khấu, hoàng tử tình ca bất ngờ khi fan Việt thuộc nằm lòng hit của anh. "Tôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong show đầu tiên ở Việt Nam", Charlie Puth nói và nhiều lần nghẹn ngào, lắng lại khi fan hô vang tên mình. Kết thúc show diễn mở màn đầu tiên trong tour châu Á, giọng ca sinh năm 1991 tạm biệt người hâm mộ bằng ca khúc đưa tên tuổi anh đến công chúng "See you again" – nhạc phim Fast and Furious 7. Màn pháo hoa rợp trời giúp đảo Hòn Tre bừng sáng, khiến lời chào cuối của hoàng tử tình ca thêm bất ngờ. Nhiều khán giả thốt lên "Không thể tin được", "Quá ấn tượng".



Ngoài Charlie Puth, bảy sao Việt cũng đem đến màn trình diễn mãn nhãn với hiệu ứng khói lửa, âm thanh ánh sáng xen kẽ. Khán giả lần đầu chứng kiến Hà Anh Tuấn và Mono song ca trong mashup Medley. Giọng ca hai thế hệ gây bất ngờ khi đổi hit Waiting for you và Tháng tư là lời nói dối của anh trên nền nhạc piano. Hồ Ngọc Hà cũng diễn "sung" cùng ban nhạc trong ba ca khúc gắn với tên tuổi gồm Xin hãy thứ tha, Keep me in live, Cô đơn trên sofa. Dưới khán đài, hơn 8.000 khán giả tạo ra bầu không khí sôi động khi liên tục hoà giọng cùng màn hoà giọng cùng các bản hit triệu view của Amee, Hieuthuhai, Tlinh... Thục Quyên (20 tuổi, TP HCM) phấn khích trước trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp. "Ban tổ chứ dàn dựng công phu từ âm thanh, ánh sáng đến hiệu ứng sân khấu, xử lý kỹ thuật không thua Mỹ hay châu Âu", cô nói. Cặp đôi Đức Long – Minh Anh từ Hà Nội lại thoả giấc mơ nghe thần tượng hát nhạc phẩm Attention trực tiếp.



Từ nhạc hội này, ban tổ chức hy vọng 8Wonder có thể là sự kiện thường niên, thậm chí hàng quý, mời nhiều nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn, để hiểu thêm về đất nước, con người lẫn âm nhạc Việt. Họ cũng kỳ vọng khán giả trong nước có thể không cần phải sang các nước ngoài vẫn có thể có cơ hội xem buổi diễn âm nhạc đẳng cấp và lưu trú trong không gian sang trọng. "Chúng tôi mong muốn phát triển WonderFest thành một sản phẩm du lịch đặc biệt, không chỉ cho chuỗi Vinpearl mà còn là một thương hiệu độc lập có khả năng thu hút du khách, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới", ông Jurgen Peter Dorr nhấn mạnh.