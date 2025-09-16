Nhà xưởng cháy lớn, chung cư ở TP HCM sơ tán hàng trăm hộ dân

Bãi phế liệu khoảng 500 m2 của nhà xưởng kề bên bốc cháy dữ dội, chung ở Thuận An (Bình Dương cũ), quy mô 1.500 căn, phải di dời, sơ tán hàng trăm hộ dân, trưa 16/9.

Khoảng 11h, lửa xuất phát từ một góc nhà xưởng chứa phế liệu, nhanh chóng lan ra toàn khu vực do bên trong chất đầy vật liệu dễ cháy và hóa chất. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, bao trùm khu vực.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phước Tuấn

"Đang ở trong căn hộ bên cạnh, tôi nghe tiếng nổ rất lớn. Nhìn ra thấy khói đen đặc bốc cao nên vội vàng đóng cửa, chạy xuống tầng trệt", chị Lan, một cư dân ở chung cư Legacy nằm sát hiện trường, kể.

Chung cư Legacy có 29 tầng với khoảng 1.500 hộ dân vào ở năm 2024. Tòa nhà nằm cách đám cháy gần 100 m. Khi đám cháy xảy ra, hàng trăm hộ dân ở block A được thông báo di dời xuống đất nhằm đảm bảo an toàn.

Nhiều người ở nhà trệt và học sinh của trường mầm non gần nơi xảy ra sự cố cũng được lực lượng chức năng hướng dẫn di dời ra xa.

Lửa bao trùm bãi phế liệu trong khu nhà xưởng. Ảnh: Thái Hà

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều nhiều xe chuyên dụng, chia thành nhiều mũi khống chế lửa. Các chiến sĩ tận dụng chiều cao của chung cư Legacy kéo vòi rồng phun nước sang đám cháy, ngăn lửa lan sang công ty gỗ kế bên.

Đến 12h30, các tuyến đường vào khu vực cháy vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra.

Cháy lớn bao trùm bãi phế liệu gần khu dân cư ở TP HCM Hỏa hoạn trong khu nhà xưởng gần khu dân cư ở Thuận An. Video: Phước Tuấn

Phước Tuấn