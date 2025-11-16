Nhà xuất bản Pháp dán nội dung tiểu thuyết ở ga tàu điện

Nhà xuất bản công bố 397 trang của phần tám sách "Millénium" trong ga tàu điện Paris, biến không gian công cộng thành "thư viện mở".

Theo trang Creapills, dịp tác phẩm La Fille dans les griffes du lynx (Cô gái trong móng vuốt của linh miêu) - tập thứ tám trong loạt tiểu thuyết trinh thám Millénium - ra mắt, nhà xuất bản Actes Sud đưa toàn bộ nội dung sách lên tường ở một ga tàu điện ngầm để quảng bá.

Hành khách đọc nội dung cuốn "Cô gái trong móng vuốt của linh miêu" ở một ga tàu tại Paris. Ảnh: Actes Sud

Nhân vật Lisbeth Salander - nữ hacker nổi loạn, biểu tượng của toàn bộ series - là nguồn cảm hứng cho ý tưởng lần này. Việc công khai toàn bộ bản thảo trong không gian công cộng tạo liên tưởng đến tinh thần của nhân vật Salander, người luôn đi ngược khuôn mẫu.

Đây là lần đầu tiên một nhà xuất bản Pháp đưa toàn bộ cuốn tiểu thuyết ra không gian công cộng. Trước đó, năm 2010, Actes Sud từng thử nghiệm với việc treo những trang đầu tiên của một tiểu thuyết. Ở chiến dịch lần này, quy mô của chiến dịch được mở rộng khi người đi đường dừng lại đọc từng đoạn, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Tác phẩm do nhà văn Karin Smirnoff sáng tác, lấy bối cảnh miền bắc Thụy Điển, nơi vụ nổ xảy ra khiến một nhà báo thiệt mạng và một em bé mất tích. Lisbeth Salander quay lại để hỗ trợ điều tra, đồng thời truy tìm Plague - cộng sự hacker đã biến mất không dấu vết. Tại thị trấn nơi các nhóm khai thác mỏ tranh giành quyền lực, quá trình phá án trở nên khó khăn, cuốn theo Blomkvist, tổng biên tập mới của tờ báo địa phương.

Bìa tiếng Pháp cuốn "Cô gái trong móng vuốt của linh miêu". Ảnh: Actes Sud

Loạt tiểu thuyết trinh thám Millénium do nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson sáng tạo, xoay quanh nhân vật nữ hacker Lisbeth Salander và nhà báo điều tra Mikael Blomkvist. Qua các tập truyện, họ dần khám phá nhiều bí mật đen tối liên quan đến tội ác, tham nhũng và các thế lực ngầm trong xã hội.

Sức hút của loạt sách đến từ phong cách Nordic Noir (thể loại tiểu thuyết hoặc phim nhìn từ quan điểm của cảnh sát, ở các nước Scandinavia, Bắc Âu), khai thác các đề tài xã hội như bạo lực với phụ nữ, tham nhũng và âm mưu đen tối. Larsson dự định có 10 tập nhưng ông chỉ hoàn thành ba tập trước khi qua đời. Các tác giả David Lagercrantz và Karin Smirnoff tiếp tục phát triển series. Loạt sách bán được hơn 100 triệu bản trên toàn cầu, trở thành hiện tượng trong thể loại trinh thám hiện đại, truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm chuyển thể phim ảnh, truyện tranh.

Karin Smirnoff, 61 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhà báo trước khi rẽ hướng sang kinh doanh xưởng gỗ, rồi chuyển sang viết văn. Bà gây chú ý với tiểu thuyết đầu tay My Brother, tác phẩm được đề cử giải August - giải thưởng văn học lớn của Thụy Điển. Năm 2021, Smirnoff tiếp quản series Millennium sau tác giả David Lagercrantz, tiếp tục khai thác chủ đề bạo lực và những vấn đề chính trị đương đại.

Actes Sud là nhà xuất bản Pháp có trụ sở tại thành phố Arles, do tác giả Hubert Nyssen thành lập năm 1978. Đơn vị chuyên xuất bản các tác phẩm văn học Pháp và quốc tế, truyện tranh và ẩm thực.

Cát Tiên (theo Creapills)