Nhà xuất bản Kim Đồng hợp tác Studio Ghibli - hãng hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản - để phát hành các ấn phẩm sách tại Việt Nam.

Tối 18/8, đại diện nhà xuất bản cho biết sau thời gian kết thương thảo, đơn vị trở thành đối tác của Studio Ghibli trong việc xuất bản anime comics (truyện tranh phỏng theo phim hoạt hình), tiểu thuyết, sách tranh.

Ngoài ra mắt sách, nhà xuất bản có kế hoạch phối hợp các hệ thống rạp, chiếu lại các phim hoạt hình trên màn ảnh rộng. "Chúng tôi muốn mang đến cho khán giả Việt những tác phẩm bổ ích, góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và điện ảnh", đại diện nhà xuất bản nói.

Một số nhân vật trong phim của Studio Ghibli. Ảnh: Studio Ghibli

Thông tin nhận về hơn 20 nghìn lượt thích, gần 3.000 lượt chia sẻ trên fanpage của nhà xuất bản. Nhiều người hâm mộ nói muốn sưu tầm trọn bộ ấn phẩm. Một người dùng bình luận: "Không chỉ đọc sách mà còn được xem lại phim của Studio Ghibli. Quá tuyệt vời".

Studio Ghibli do đạo diễn Hayao Miyazaki và Isao Takahata thành lập năm 1985, nổi tiếng với các phim hoạt hình vẽ tay truyền thống, tỉ mỉ trong từng khung hình. Trải qua bốn thập niên, hãng trở thành một trong những biểu tượng của hoạt hình thế giới với 22 phim điện ảnh, trong đó nhiều tác phẩm đi vào lịch sử điện ảnh Nhật, giành nhiều giải thưởng như My Neighbor Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), Howl's Moving Castle (2004), The Wind Rises (2013).

Trailer "Spirited Away" Trailer "Spirited Away" (Vùng đất linh hồn) của Studio Ghibli. Video: Toho

Đạo diễn Hayao Miyazaki lồng các thông điệp về môi trường, bình đẳng giới và lên án chiến tranh trong các tác phẩm, được giới chuyên môn đánh giá cao. Spirited Away (2001) giúp Miyazaki nổi tiếng toàn cầu, giành giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất.

Quế Chi