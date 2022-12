Nhà xuất bản ĐH Oxford tổ chức ngày hội dạy và học tiếng Anh

Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP - Anh) tổ chức sự kiện giới thiệu phương pháp dạy, học tiếng Anh của các chuyên gia trong và ngoài nước, diễn ra vào ngày 6-7/12.

Ngày hội Oxford Day 2022 có chủ đề "When you find the words" (tạm dịch: Khám phá thế giới thông qua ngôn ngữ tiếng Anh), tổ chức tại Hà Nội và TP HCM. Sự kiện thu hút hàng trăm nhà giáo dục, giáo viên tham gia.

Các giáo viên chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện. Ảnh: Nhà xuất bản Đại học Oxford

Oxford Day là một sự kiện thường niên của Nhà xuất bản Đại học Oxford. Diễn giả của sự kiện là các nhà chuyên môn, tác giả sách, chuyên gia trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh.

Tại ngày hội Oxford Day 2022, Jeremy Robert Bowell - đồng tác giả bộ giáo trình học tiếng Anh Life Vision mới của OUP đã chia sẻ về chủ đề "Mediation in the ELT Classroom". Ông cho biết, "mediation" là một thuật ngữ, được ví như xây dựng những cây cầu để giúp mọi người hiểu nhau hơn. Đây cũng là một trong những kỹ năng quan trọng đối với học sinh ngày nay. Do đó, ông đã chỉ ra ý nghĩa và cách ứng dụng "mediation" vào thực tiễn lớp học tiếng Anh thông qua một số ví dụ trong bộ giáo trình Life Vision.

Một giáo viên tìm hiểu về sản phẩm Oxford English Hub mới của OUP. Ảnh: Nhà xuất bản Đại học Oxford

Ngày hội còn có sự góp mặt của diễn giả Irene Julia Canca – Quản lý phát triển đối tác của OUP. Bà chia sẻ những kỹ thuật trong phương pháp "Đọc 5 bước" để cải thiện kỹ năng đọc (reading) trong tiếng Anh, bao gồm: đọc to, đọc chia sẻ, đọc có hướng dẫn, đọc cá nhân và đọc mở rộng. Phương pháp này được mô tả thông qua nhiều hoạt động tương tác thực hành trong buổi thuyết trình.

Bên cạnh đó, PGS.TS Lê Văn Canh - nguyên giảng viên của Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội) và diễn giả Bùi Khánh Nguyên - chuyên gia giáo dục cũng cung cấp thêm nhiều phương pháp học từ vựng và ngôn ngữ hiệu quả khác, cũng như những kinh nghiệm trong quá trình dạy học.

Tại Oxford Day 2022, đại diện Nhà xuất bản Đại học Oxford cho biết, đơn vị không ngừng sáng tạo nội dung, cập nhật tri thức tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi là nghiên cứu, giáo dục, giảng dạy tiếng Anh, từ đó, liên tục cung cấp nguồn tài nguyên học liệu và dịch vụ chất lượng cao đến người học, các nhà nghiên cứu.

Sự kiện thu hút hàng trăm giáo viên, nhà giáo dục... Ảnh: Nhà xuất bản Đại học Oxford

OUP sở hữu các ấn phẩm định dạng in, đồng thời, áp dụng công nghệ để cải tiến các nền tảng, cung cấp hàng trăm nguồn tài nguyên số để hỗ trợ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu trên toàn cầu.

Trong đó, Oxford English Hub là cổng trực tuyến, tích hợp các công cụ, tài nguyên dạy và học tiếng Anh dành riêng cho các bộ giáo trình của OUP. Nền tảng này có chức năng Single Sign-On, giúp người dùng truy cập vào những nhóm ứng dụng, trang liên kết đa hệ thống với một lần đăng nhập duy nhất.

"Việc dạy và học tiếng Anh nay trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết đối với người dạy và người học", vị đại diện nói thêm.

Thiên Minh