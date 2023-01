Concept nhà 3 Scenes of Home sử dụng cơ chế xoay giống như sân khấu, đồng thời trang bị hệ thống thu giữ nước mưa không tốn điện.

Nhà xoay 3 phòng giúp tiết kiệm diện tích Concept nhà xoay 3 Scenes of Home gồm phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh. Video: Vimeo

Supra-Simplicities, studio kiến trúc có trụ ở tại New York và Đài Loan, giới thiệu concept nhà xoay 3 Scenes of Home, tích hợp các không gian ngủ nghỉ, ăn uống và tắm giặt vào một bệ nhỏ. Concept này được gửi đến cuộc thi MicroHome 2023 do nền tảng Buildner tổ chức và nhận giải thưởng danh dự từ ban giám khảo, Design Boom hôm 20/1 đưa tin.

3 Scenes of Home giúp tăng tính linh hoạt của không gian nhà ở. Công trình cũng không gây tác động lớn đến môi trường do chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong cảnh quan thiên nhiên và tái chế nước mưa để sử dụng hàng ngày nhờ hệ thống thu mưa trên mái nhà.

Nhằm tối ưu hóa chất lượng cuộc sống trong một ngôi nhà quy mô nhỏ, Supra-Simplicities gói gọn mọi thứ thành 3 phòng - phòng ngủ, phòng bếp kiêm phòng ăn, phòng vệ sinh - tất cả nằm trong không gian hình trụ tròn bằng gỗ. Sử dụng cơ chế sân khấu xoay, các phòng đặt trên bệ xoay có thể chuyển đổi linh hoạt với nhau. Nhờ đó, các kiến trúc sư có thể lược bỏ những không gian chuyển tiếp không cần thiết, ví dụ như hành lang hay lối đi giữa các phòng. Mọi quá trình chuyển đổi từ phòng này sang phòng khác đều chỉ cần dựa vào cơ chế quay.

Thiết kế bên ngoài của nhà xoay 3 Scenes of Home. Ảnh: Design Boom

Ngôi nhà gồm mặt trước - không gian đón ánh sáng tự nhiên - và mặt sau - không gian ẩn trong bóng tối. Mỗi phòng chỉ có thể sử dụng được khi xoay ra ngoài để kết nối với mặt trước, tương tự chức năng của sân khấu rạp hát.

Ngoài cơ chế ba phòng xoay, Supra-Simplicities còn lắp đặt hệ thống thu nước mưa để thu và trữ nước cho cư dân sử dụng hàng ngày. Hệ thống này không tốn điện mà chủ yếu vận hành bằng trọng lực. Hệ thống gồm một bể thu gom nước mưa, bộ lọc xoáy và các đường ống giúp lọc hầu hết hạt ô nhiễm. Sau đó, nước sẽ được làm sạch đến mức uống được bằng thiết bị thẩm thấu ngược để cung cấp cho cả ba phòng. Cuối cùng, toàn bộ nước thải sẽ chảy xuống những ống nước thải, kết nối với một bể tự hoại ngầm để tích trữ và xử lý thêm.

Thu Thảo (Theo Design Boom)