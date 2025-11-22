Nhà xếp chồng khối với vỏ gỗ bần thân thiện môi trường

Với mặt bằng 44 m2 và giới hạn xây dựng nghiêm ngặt, nhóm thiết kế đã chọn cấu trúc nhà dạng khối xếp chồng, bố trí các cửa sổ lớn dạng đệm (bay window) tại các tầng. "Bay window" là một kiểu cửa sổ nhô ra khỏi tường chính của tòa nhà, tạo thành một phần không gian mở rộng vào trong phòng, giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên và tạo tầm nhìn bao quát ra bên ngoài.
Giải pháp này giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, không chắn tầm nhìn và tạo ra các vùng sử dụng linh hoạt quanh chu vi nhà.
Toàn bộ công trình sử dụng lớp vỏ tường bằng cork carbon hóa, vừa cách nhiệt tốt, vừa có tính bền vững. Cork là vật liệu làm từ vỏ cây sồi bần (Quercus suber), thường được gọi là gỗ bần. Đây là loại vật liệu có cấu trúc tự nhiên gồm hàng triệu túi khí nhỏ nên nhẹ, cách nhiệt tốt, chống ẩm, tiêu âm và bền theo thời gian. Loại này thường được dùng trong sản xuất nút chai rượu vang, vật liệu lát sàn, cách âm và gần đây nó được ứng dụng trong xây dựng xanh nhờ tính bền vững.
Tại công trình này, nhóm thiết kế sử dụng cork carbon hóa, là cork được nung ở nhiệt độ cao để tạo thành các tấm vật liệu lớn, ép lại nhờ chính chất nhựa tự nhiên trong vỏ cây (không dùng keo nhân tạo). Việc này giúp tăng độ bền, khả năng chống cháy và ổn định về hình khối, đồng thời vẫn giữ được tính thân thiện môi trường.
Cận cảnh lớp vỏ công trình bằng vật liệu cork carbon hóa cho thấy rõ kết cấu tổ ong tự nhiên và khả năng tạo hình linh hoạt. Hai cửa sổ nhỏ dạng cánh nghiêng được bố trí khéo léo, vừa đảm bảo thông gió vừa giữ tính đồng nhất về mặt thị giác.
Khu vực sinh hoạt chung của căn nhà không chia phòng cố định mà thiết kế mở linh hoạt, tạo cảm giác thông thoáng và tự do di chuyển.
Không gian sống xoay quanh cầu thang xoắn trung tâm, các khu vực sinh hoạt chủ yếu bám sát tường, tận dụng làm nơi đọc sách, ngồi uống trà, học tập và nghỉ ngơi. Cách tổ chức này loại bỏ nhu cầu bố trí nội thất cồng kềnh như sofa hay bàn lớn.
Hệ cửa sổ đệm được phân loại theo chức năng: đón sáng, lấy gió hoặc giảm bức xạ nhiệt. Nhờ đó, ngôi nhà có thể ứng phó với các điều kiện khí hậu khác nhau theo mùa. Các khu vực ngồi tích hợp xung quanh cửa sổ cũng có thể linh hoạt chuyển đổi công năng: làm nơi đọc sách, bàn ăn, khu chơi cho trẻ, hay thậm chí là chỗ ngồi cho khách trong các buổi tụ họp.
Các chi tiết nội thất trong nhà như mặt sàn lát gỗ bản nhỏ, trần thô để lộ kết cấu kim loại và tường trát mịn có trộn mica tăng hiệu ứng ánh sáng theo thời điểm trong ngày. Phần lớn các đồ vật đều được giấu trong các hốc tường hoặc bên dưới ghế dài quanh cửa sổ nhằm duy trì không gian gọn gàng.
Ngôi nhà được thiết kế với tính linh hoạt cao, có thể chuyển đổi mục đích sử dụng trong tương lai như văn phòng hoặc cửa hàng mà không cần cải tạo lớn. Nhờ đó, công trình có khả năng tồn tại bền vững theo thời gian và đáp ứng được nhiều nhu cầu sinh hoạt khác nhau.
Phòng ngủ bố trí đơn giản với giường thấp, ánh sáng dịu và vật liệu gỗ phủ toàn bộ tường giúp tạo cảm giác ấm áp. Cửa sổ kéo rèm kín để điều chỉnh ánh sáng theo nhu cầu.
Không gian bên cầu thang xoắn được tận dụng làm nơi bố trí bồn rửa và kệ lưu trữ. Các bậc thang trải thảm tăng độ an toàn, nhất là với trẻ nhỏ.
Không gian thư viện nhỏ gọn nằm dọc theo cầu thang xoắn, tích hợp kệ sách bám sát tường. Thiết kế tận dụng tối đa diện tích nhà, tạo cảm giác bao quanh và liên kết giữa các tầng.
Gia đình 4 người tận dụng sân thượng làm nơi sinh hoạt ngoài trời. Không gian mở, tầm nhìn rộng về phía đô thị giúp nơi đây trở thành điểm ăn uống, thư giãn, phù hợp cho trẻ nhỏ, người lớn. Cách thiết kế đơn giản, nhưng hiệu quả trong việc mở rộng không gian sống theo chiều đứng, đặc biệt tại đô thị đông đúc như Tokyo.
Khi lên đèn vào chiều tối, căn nhà như phát sáng từ bên trong nhờ hệ cửa sổ lớn.
Bích Phương (theo Architizer)