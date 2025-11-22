Nhà xếp chồng khối với vỏ gỗ bần thân thiện môi trường

Với mặt bằng 44 m2 và giới hạn xây dựng nghiêm ngặt, nhóm thiết kế đã chọn cấu trúc nhà dạng khối xếp chồng, bố trí các cửa sổ lớn dạng đệm (bay window) tại các tầng. "Bay window" là một kiểu cửa sổ nhô ra khỏi tường chính của tòa nhà, tạo thành một phần không gian mở rộng vào trong phòng, giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên và tạo tầm nhìn bao quát ra bên ngoài.

Giải pháp này giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, không chắn tầm nhìn và tạo ra các vùng sử dụng linh hoạt quanh chu vi nhà.