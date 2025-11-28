Nhà xác tỉnh miền nam Thái Lan quá tải sau lũ lụt

Cơ sở tiếp nhận thi thể nạn nhân lũ lụt ở tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, bị quá tải và giới chức phải điều động ba xe tải đông lạnh.

"Nhà xác đã bị quá tải, chúng tôi cần thêm không gian để sử dụng", Charn, một nhân viên nhà xác tại Bệnh viện Songkhla, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, hôm nay cho hay.

Theo nhân viên này, giới chức đã phải điều động ba xe tải đông lạnh khi số người chết trong trận lũ lụt nghiêm trọng tàn phá 9 tỉnh miền nam suốt một tuần qua đã tăng lên 55.

Nhà xác thành phố miền nam Thái Lan quá tải sau lũ lụt Lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan. Video: AFP

Thái Lan đã đẩy mạnh các nỗ lực cứu trợ sau khi quân đội đưa một tàu sân bay, 20 trực thăng và các đoàn xe tải tham gia vận chuyển thực phẩm, thuốc men và xuồng cao su, đồng thời kêu gọi người dân sử dụng thuyền, môtô nước để tiếp cận những người bị cô lập nhiều ngày do mực nước cao tới 2 m.

Nước lũ đã rút hôm 27/11 tại thành phố Hat Yai, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. "Những nỗ lực hỗ trợ người dân vẫn được tiếp tục, tình hình lũ lụt sẽ là cuộc chiến lâu dài", phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho hay.

Cửa hàng tiện lợi ở thành phố Hat Yai bị ngập lụt hôm 26/11. Ảnh: AFP

Công binh Thái Lan cùng các xe chuyên dụng và 2.000 thành viên lực lượng phòng vệ dân sự đã đến Hat Yai hôm 27/11. Tại thành phố lớn thứ năm này của Thái Lan, trực thăng đang vận chuyển lương thực đến các bệnh viện và nhiều người dân vẫn còn mắc kẹt trên mái nhà.

Gần 3 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền nam Thái Lan. Hàng nghìn người phải chen chúc trong các trung tâm sơ tán. Tại quốc gia láng giềng Malaysia, lũ lụt hoành hành ở 7 bang đã khiến hai người thiệt mạng và hơn 34.000 người phải sơ tán.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)