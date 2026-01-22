Nhà vườn vứt bỏ hàng nghìn chậu cúc mâm xôi nở sớm

Vĩnh LongHàng nghìn chậu cúc mâm xôi ở thủ phủ hoa Chợ Lách nở sớm, không kịp bán Tết, buộc nhiều nhà vườn gom bỏ, thua lỗ hàng trăm triệu đồng.

Chiều 21/1, chị Dương Ngọc Diễm, 36 tuổi, đứng lặng bên ruộng cúc mâm xôi còn lại gần 1.000 chậu tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Chợ Lách. Trước mặt chị, hàng nghìn chậu hoa đã được chủ vườn dùng xe rùa gom thành từng đống, vứt bỏ dọc bờ ruộng.

Phần lớn cúc mâm xôi trên ruộng đã nở bung sớm, không còn khả năng tiêu thụ dịp Tết. Những luống hoa trống trơn không phải vì bán hết mà vì hơn 2.000 chậu đã bị loại bỏ do hư hỏng.

Chị Dương Ngọc Diễm bên 2.000 chậu cúc mâm xôi bị vứt bỏ do nở sớm. Ảnh: Thường Sơn

Thời điểm này năm ngoái, ruộng hoa của chị Diễm nhộn nhịp cảnh nhân công thu hoạch, đóng hàng giao cho thương lái từ Hà Nội. Hoa nở đúng vụ, đều và đẹp, được mua với giá 150.000-170.000 đồng mỗi cặp. Trừ chi phí, gia đình lãi hàng trăm triệu đồng.

Năm nay, chị Diễm xuống giống 4.000 chậu cúc mâm xôi bán Tết. Khoảng một tháng trước, nhiều thương lái đến tận ruộng đặt cọc mua với giá 170.000 đồng mỗi cặp. Tuy nhiên, mưa trái mùa kéo dài khiến hơn phân nửa diện tích hoa nở sớm khoảng nửa tháng. Nhà vườn đã phun thuốc, điều chỉnh chăm sóc để hãm hoa nhưng không hiệu quả.

Theo chị Diễm, chi phí năm nay tăng nhiều so với năm ngoái. Riêng xơ dừa đã tăng gấp đôi, hơn 20.000 đồng mỗi bao, chưa kể phân thuốc, nhân công. Gia đình vay mượn hơn 200 triệu đồng đầu tư vụ hoa, nhưng đến nay mới bán được khoảng 40 triệu đồng. "Năm nay coi như mất Tết", chị nói.

Cạnh ruộng chị Diễm, ruộng hoa rộng khoảng một hecta của anh Lê Văn Sĩ (27 tuổi) với hơn 10.000 chậu cũng rơi vào cảnh tương tự, trong đó khoảng 8.000 chậu bị thiệt hại.

Cúc mâm xôi nở sớm ở Chợ Lach tập kết thành đống, chờ xử lý. Ảnh: Thường Sơn

Không chỉ ruộng hoa của chị Diễm, anh Sĩ, nhiều nhà vườn khác ở Chợ Lách cũng rơi vào cảnh tương tự. Để vớt vát, nhiều nhà vườn buộc phải hạ giá xuống còn 100.000 đồng mỗi cặp nhưng sức mua vẫn chậm. Dọc các tuyến đường nội đồng và bờ kênh, hàng nghìn chậu cúc mâm xôi nở sớm bị tập kết thành đống, chờ xử lý hoặc vứt bỏ, để giảm chi phí chăm sóc.

Làng hoa Chợ Lách (tỉnh Bến Tre cũ), cùng với Sa Đéc (Đồng Tháp), là hai vùng trồng hoa, cây cảnh lớn nhất miền Tây. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, vụ hoa Tết năm nay địa phương có khoảng 10-12 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh, tập trung chủ yếu tại các xã Chợ Lách, Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành. Trong đó, khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi bị nở sớm do thời tiết bất lợi.

Bốn ngày trước, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp chính quyền xã Chợ Lách mời các nhà sáng tạo nội dung cùng nông dân tổ chức livestream bán hoa trực tiếp tại ruộng. Hoạt động này thu hút nhiều người dân hưởng ứng, giúp nhà vườn tiêu thụ được một phần sản phẩm, giảm bớt thiệt hại.

Nông dân vứt bỏ hàng nghìn chậu cúc mâm xôi nở sớm Hàng chục nghìn chậu cúc mâm xôi nở sớm, nhiều diện tích nhà vườn phải vứt bỏ tại làng hoa Chợ Lách. Video: Thường Sơn

Thường Sơn