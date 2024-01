Nhà vườn TP HCM lo thua lỗ vì mai Tết nở sớm

Năm nay TP HCM có thời tiết bất thường, cộng thêm năm nhuận khiến mai nở sớm, nhiều nhà vườn lo lắng vì nguy cơ thua lỗ.

Tất bật chăm sóc vườn mai hơn 2.000 cây, ông Huỳnh Văn Hải - chủ vườn mai Sáu Hải (phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức) - buồn bã khi 30% cây trong vườn đã nở hoa. "Con số này cao gấp 3-4 lần các năm trước", ông nói.

Trong khi đó, ông Năm, chủ vườn mai cùng địa bàn, cũng cho biết gần 400 cây đang đua nhau trổ hoa, chiếm hơn 40% trên tổng số mai mùa Tết trong vườn.

Nhiều cây mai nhà vườn ông Hải bung nở sớm. Ảnh: Huỳnh Hải

Nhiều chủ vườn khác ở thành phố Thủ Đức chung tâm trạng lo lắng vì vườn mai mỗi ngày nở bông càng nhiều trong khi còn hai tuần nữa mới đến Tết.

"Năm ngoái, hoa mai nở đúng thời điểm, gia đình tôi lãi cao. Còn năm nay, nhiều cây đã trổ bông gần hết nguy cơ mất trắng", ông Hải cho hay.

Vương mai ở Thủ Đức. Ảnh: Huỳnh Hải

Lý giải nguyên nhân, các nhà vườn cho rằng thời gian qua, TP HCM có thời tiết bất thường, xuất hiện các đợt mưa khiến nhiều cây mai trổ bông sớm. Ngoài ra, nay là năm nhuận nên số ngày canh tác kéo dài, nhiều cây có tỷ lệ đậu bông sớm đã bung nở.

Không chỉ lo thua lỗ vì mai nở sớm, theo các nhà vườn, năm nay sức mua trên thị trường yếu cũng là thách thức lớn.

Ông Sáu Hoàng, ở Thủ Đức cho biết đến nay, giá thuê mai giữ nguyên, thậm chí giảm vì sức mua rất chậm, chỉ bằng 50% so với năm ngoái.

Ngoài ra, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên ưu tiên chọn những cây có giá trị thấp, tầm vài ba trăm nghìn đến 5 triệu đồng. Với những cây mai có giá thuê trên 10 triệu đồng, số lượng khách đặt giảm 40% so với năm ngoái. Do đó, nhiều nhà vườn cho biết đang hạ giá thuê 5-10% so với mọi năm để kích cầu.

Với những nhà vườn có mai đang nở sớm, họ khắc phục những chậu này bằng cách vặt bỏ hoa đã nở, số nụ còn lại trên cây được che chắn và dùng kỹ thuật để kìm hãm giúp chúng có thể nở đúng dịp Tết.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành phía Nam, năm nay không chỉ mai Tết mà hầu hết nhà vườn trồng hoa khác cũng đều lo lắng thua lỗ vì sức mua ảm đạm, nhiều hộ tính đến chuyện bỏ nghề.

Tại Đà Lạt - thủ phủ hoa miền Nam - cho biết vụ Tết năm nay, các nhà vườn đã cắt giảm diện tích trồng 10-30%. Thay vào đó, họ tập trung khâu chăm sóc để hoa đạt sản lượng và chất lượng tốt nhất với hy vọng là giá cả dịp cận Tết sẽ nhích hơn.

Thi Hà