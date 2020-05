Nhà vườn ở Hà Tĩnh hút khách dịp lễ

Từ ngày 30/4 đến 1/5, có hơn 500 lượt khách tới nhà vườn tham quan và thuê phòng nghỉ dưỡng. Theo chủ cơ sở, do ảnh hưởng của Covid-19, lượng khách giảm khoảng một nửa so với hai năm trước. Trên ảnh là gia đình du khách đến từ Nghệ An đang tạo dáng bên chiếc ôtô cổ, từng là đạo cụ chụp ảnh cưới.