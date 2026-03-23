Nhà vườn 250 m2 gợi nhớ nếp nhà miền Tây qua mái ngói đất nung

Căn biệt thự nằm tại Đồng Tháp được xây dựng trên khu đất rộng 1.100 m2 với diện tích sàn 250 m2. Gia chủ mong muốn một không gian sống gần gũi, mộc mạc, kết nối với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi hiện đại.
Yêu cầu thiết kế căn nhà đặt trọng tâm vào khu bếp và bàn ăn, nơi các thành viên quây quần mỗi ngày. Khu vực này phải thông thoáng, mở ra cây xanh và gió trời.
Căn biệt thự nằm tại Đồng Tháp được xây dựng trên khu đất rộng 1.100 m2 với diện tích sàn 250 m2. Gia chủ mong muốn một không gian sống gần gũi, mộc mạc, kết nối với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi hiện đại.
Yêu cầu thiết kế căn nhà đặt trọng tâm vào khu bếp và bàn ăn, nơi các thành viên quây quần mỗi ngày. Khu vực này phải thông thoáng, mở ra cây xanh và gió trời.
Nhóm thiết kế chọn giải pháp kết hợp hình thái kiến trúc truyền thống với kết cấu và vật liệu hiện đại. Mái ngói đất nung trải dài theo phương ngang tạo điểm nhấn chủ đạo cho mặt đứng, đồng thời hình thành hàng hiên rộng và sâu. Đây là giải pháp quen thuộc trong nhà ở truyền thống Việt Nam nhằm thích ứng với khí hậu nhiệt đới.
Nhóm thiết kế chọn giải pháp kết hợp hình thái kiến trúc truyền thống với kết cấu và vật liệu hiện đại. Mái ngói đất nung trải dài theo phương ngang tạo điểm nhấn chủ đạo cho mặt đứng, đồng thời hình thành hàng hiên rộng và sâu. Đây là giải pháp quen thuộc trong nhà ở truyền thống Việt Nam nhằm thích ứng với khí hậu nhiệt đới.
Công trình ưu tiên vật liệu tự nhiên gồm gỗ, đá, ngói đất nung và mây tre đan. Sự kết hợp mang lại cảm giác mộc mạc, ấm áp, hài hòa với cảnh quan vườn dừa, cây kiểng đặc trưng miền Tây.
Thay vì dùng kết cấu gỗ truyền thống, công trình áp dụng kết cấu thép kết hợp ốp gỗ để lợp ngói. Giải pháp đảm bảo độ bền và tính ổn định, đồng thời giữ hình ảnh quen thuộc của mái dốc truyền thống.
Công trình ưu tiên vật liệu tự nhiên gồm gỗ, đá, ngói đất nung và mây tre đan. Sự kết hợp mang lại cảm giác mộc mạc, ấm áp, hài hòa với cảnh quan vườn dừa, cây kiểng đặc trưng miền Tây.
Thay vì dùng kết cấu gỗ truyền thống, công trình áp dụng kết cấu thép kết hợp ốp gỗ để lợp ngói. Giải pháp đảm bảo độ bền và tính ổn định, đồng thời giữ hình ảnh quen thuộc của mái dốc truyền thống.
Khu vực tiền sảnh bố trí tủ gỗ làm điểm dừng thị giác ngay khi bước vào nhà. Trần ốp gỗ tự nhiên liên tục từ mái hiên kéo vào trong, kết hợp sàn giả gỗ tông trầm tạo cảm giác ấm áp và liền mạch.
Khu vực tiền sảnh bố trí tủ gỗ làm điểm dừng thị giác ngay khi bước vào nhà. Trần ốp gỗ tự nhiên liên tục từ mái hiên kéo vào trong, kết hợp sàn giả gỗ tông trầm tạo cảm giác ấm áp và liền mạch.
Khu bếp đặt ở vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp đến phòng khách, hiên, sân vườn và khoảng thông tầng lớn dẫn lên tầng 2. Sàn khu vực ăn lát gạch bông họa tiết lá xanh, phân tách nhẹ nhàng với phòng khách lát gạch trơn.
Khu bếp đặt ở vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp đến phòng khách, hiên, sân vườn và khoảng thông tầng lớn dẫn lên tầng 2. Sàn khu vực ăn lát gạch bông họa tiết lá xanh, phân tách nhẹ nhàng với phòng khách lát gạch trơn.
Bếp nấu bố trí dạng chữ L với mặt bàn đá sáng màu, tủ gỗ tự nhiên và tường bếp là gạch men xanh lục. Đảo bếp mở rộng hướng ra bàn ăn, cho phép người nấu tương tác với các thành viên khác trong nhà. Hệ cửa gỗ chia ô kính lớn có thể mở hoàn toàn.
Bếp nấu bố trí dạng chữ L với mặt bàn đá sáng màu, tủ gỗ tự nhiên và tường bếp là gạch men xanh lục. Đảo bếp mở rộng hướng ra bàn ăn, cho phép người nấu tương tác với các thành viên khác trong nhà. Hệ cửa gỗ chia ô kính lớn có thể mở hoàn toàn.
Phòng khách sử dụng sofa gỗ khung thấp, đệm vải tông trung tính, kết hợp bàn trà phủ khăn đan thủ công.
Phòng khách sử dụng sofa gỗ khung thấp, đệm vải tông trung tính, kết hợp bàn trà phủ khăn đan thủ công.
Mảng tường đá tự nhiên chạy dọc vách ngăn giữa phòng khách và cầu thang, tạo điểm nhấn thô mộc. Hệ kệ sách gỗ lớn bố trí sát tường đá, vừa làm thư viện vừa đóng vai trò phân chia không gian.
Mảng tường đá tự nhiên chạy dọc vách ngăn giữa phòng khách và cầu thang, tạo điểm nhấn thô mộc. Hệ kệ sách gỗ lớn bố trí sát tường đá, vừa làm thư viện vừa đóng vai trò phân chia không gian.
Tầng 2 gồm các phòng ngủ và không gian chung, kết nối bằng hành lang nhìn xuống khoảng thông tầng qua lan can sắt. Trần gỗ dốc theo mái kéo dài liên tục từ tầng một lên.
Tầng 2 gồm các phòng ngủ và không gian chung, kết nối bằng hành lang nhìn xuống khoảng thông tầng qua lan can sắt. Trần gỗ dốc theo mái kéo dài liên tục từ tầng một lên.
Phòng ngủ chính có cửa kính chia ô mở ra ban công, nhìn ra vườn dừa.
Phòng ngủ chính có cửa kính chia ô mở ra ban công, nhìn ra vườn dừa.
Phòng vệ sinh ốp đá sáng màu, trần gỗ, kết hợp cửa kính lật lấy sáng và thông gió tự nhiên. Tủ lavabo gỗ treo tường và gương khung gỗ giữ đồng bộ ngôn ngữ vật liệu với toàn bộ công trình.
Phòng vệ sinh ốp đá sáng màu, trần gỗ, kết hợp cửa kính lật lấy sáng và thông gió tự nhiên. Tủ lavabo gỗ treo tường và gương khung gỗ giữ đồng bộ ngôn ngữ vật liệu với toàn bộ công trình.
Hàng hiên dài chạy dọc mặt tiền, lát đá xám đậm, kết hợp hệ cột thép ốp gỗ đỡ mái. Không gian này trở thành nơi nghỉ ngơi, trò chuyện và đóng vai trò lớp đệm giảm nhiệt, nắng trực tiếp vào bên trong, tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa nhà và vườn.
Hàng hiên dài chạy dọc mặt tiền, lát đá xám đậm, kết hợp hệ cột thép ốp gỗ đỡ mái. Không gian này trở thành nơi nghỉ ngơi, trò chuyện và đóng vai trò lớp đệm giảm nhiệt, nắng trực tiếp vào bên trong, tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa nhà và vườn.
Mặt cắt của công trình.
Mặt cắt của công trình.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: Lee-architects
KTS chủ trì: Lê Khắc Hùng
Ảnh: Lonton Studio