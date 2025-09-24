Nhà vườn 1.600 m2 cho ba thế hệ xây quanh cây đa cổ thụ

Công trình có diện tích 1.600 m2, nằm trên khu đất rộng khoảng 5.586 m2, cách trung tâm Bangkok 40 phút di chuyển, thuộc sở hữu của một gia đình nhiều thế hệ. Trước khi cải tạo, nơi đây là vùng đầm lầy, bao phủ bởi thảm thực vật và có hai cây đa cổ thụ đứng giữa khu đất.
Thay vì di dời, nhóm KTS thiết kế ngôi nhà hình chữ L xoay quanh hai cây đa lớn, giữ nguyên hệ rễ và tán lá. Bố cục mở giúp các không gian sinh hoạt tiếp xúc trực tiếp với cây xanh.
Gia chủ là vận động viên ba môn phối hợp đã giải nghệ, hiện dạy lặn cá nhân và mong muốn xây dựng một ngôi nhà yên tĩnh cho gia đình, nơi con trai có thể lớn lên gần thiên nhiên. Đồng thời, đây cũng là nơi ở chung của ba thế hệ.
Công trình ưu tiên tính kết nối, kết hợp giữa sinh hoạt chung và sự riêng tư cần thiết, lấy cảnh quan tự nhiên làm cốt lõi cho giải pháp thiết kế.
Nền đất thấp và ẩm nên toàn bộ địa hình được nâng cao bằng việc đổ đất nền. Mọi khu vực đều hướng đến sử dụng ánh sáng tự nhiên và luồng gió trời thay vì điều hòa. Các khu vực ngoài trời là nơi trẻ em có thể chạy nhảy tự do và người lớn có thể tập thể dục, đạp xe hàng ngày.
Vật liệu chính của căn nhà là bê tông đúc. Tường và sàn giữ nguyên bề mặt mộc, tạo cảm giác liền mạch giữa trong và ngoài.
Gia chủ ưu tiên sinh hoạt dưới tầng trệt với các không gian bán ngoài trời, được bảo vệ bởi hệ mái lớn và thông gió tốt. Đây cũng là nơi trẻ em có thể chạy nhảy tự do mà không ảnh hưởng tới sinh hoạt chung. Các không gian này cũng đóng vai trò tách biệt chức năng, giúp từng khu có sự riêng tư mà không mất đi tính kết nối.
Công trình chia thành hai khối chính. Cánh ngắn trong chữ L là không gian riêng của người chồng gồm phòng làm việc, xưởng cá nhân và khu dạy lặn cạnh hồ bơi dài 25 m, sâu 3 m. Khu này có lối đi riêng, tách biệt khu sinh hoạt chính.
Cánh dài là không gian sinh hoạt chung. Khu vực sinh hoạt và ăn uống thiết kế mở, có cửa trượt hai bên, kết nối không gian với thiên nhiên.
Phòng khách nhìn ra cây đa nằm chính giữa sân trong. Đây cũng là trung tâm thị giác của toàn bộ không gian, trở thành điểm nhấn điêu khắc tự nhiên cho cả công trình.
Tầng hai bố trí phòng ngủ và văn phòng làm việc phụ. Từ đây, gia chủ có thể quan sát cha mẹ và con nhỏ sinh hoạt tại tầng trệt. Tường kính, cửa trượt và các khe hở nhỏ được bố trí xen kẽ khối bê tông giúp giảm độ nặng nề, mang lại cảm giác nhẹ thoáng cho tổng thể căn nhà.
Hai khối nhà nối với nhau bằng sân BBQ và hiên lớn bố trí bàn ghế bán ngoài trời, thiết kế dưới mái che rộng gần 2 m, đảm bảo thoáng khí và tránh nắng mưa. Khoảng này đồng thời đóng vai trò thông gió, hút khí nóng và là không gian thư giãn ngoài trời.
Không gian của cha mẹ đặt tách biệt phía sau, ngay cạnh sân vườn và vườn rau. Mẹ vợ gia chủ thích chăm sóc khu vườn, nơi bà trồng nhiều loại rau thơm như ớt, húng quế cùng các loại rau khác.
Tầng trên gồm các phòng ngủ có diện tích vừa phải, không trang trí cầu kỳ.
Phòng tắm chính đặt giữa nhà, thiết kế lấy cảm hứng từ bồn tắm Nhật với vòi sen đặt thấp và tường gỗ bao quanh.
Bích Phương (theo Habitusliving, Archdaily)