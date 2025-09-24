Nhà vườn 1.600 m2 cho ba thế hệ xây quanh cây đa cổ thụ

Công trình có diện tích 1.600 m2, nằm trên khu đất rộng khoảng 5.586 m2, cách trung tâm Bangkok 40 phút di chuyển, thuộc sở hữu của một gia đình nhiều thế hệ. Trước khi cải tạo, nơi đây là vùng đầm lầy, bao phủ bởi thảm thực vật và có hai cây đa cổ thụ đứng giữa khu đất.

Thay vì di dời, nhóm KTS thiết kế ngôi nhà hình chữ L xoay quanh hai cây đa lớn, giữ nguyên hệ rễ và tán lá. Bố cục mở giúp các không gian sinh hoạt tiếp xúc trực tiếp với cây xanh.