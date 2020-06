NgaKhu nhà hai tầng bị nứt vỡ khi lớp đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy trong nắng nóng mùa hè ở Yakutsk, nơi vẫn được xem là thành phố lạnh nhất thế giới.

Nhà vỡ toác do băng Siberia tan chảy Vết nứt ở mặt ngoài khu nhà. Video: Siberian Times.

Khu nhà nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Yakutsk bắt đầu nứt vào sáng sớm ngày 24/6. Vết nứt rộng 10 cm xuất hiện bên trong 3 căn hộ và ở mặt ngoài tường nhà. Các cư dân nhanh chóng phát hiện sự việc và chạy vội ra khỏi khu nhà. "Tình huống xảy ra hoàn toàn đột ngột, không ai trong chúng tôi có thời gian để mang theo giấy tờ hay tài sản. Mọi người hối hả đến mức không có cả thời gian để đóng cửa", một cư dân địa phương chia sẻ.

Phần lớn các tòa nhà ở Yakutsk được xây trên các trụ bê tông chôn sâu vào lớp đất đóng băng vĩnh cửu để tạo ra nền móng vững chắc. Nhưng những nhân viên cứu hộ kiểm tra khu nhà sau khi vết nứt xuất hiện và phát hiện một trong số trụ bê tông bị vỡ. Bên dưới tòa nhà, họ tìm thấy một vũng nước băng tan chảy, có thể gây hư hỏng cho trụ bê tông.

Nhiệt độ mùa đông tại thành phố Yakutsk phía đông Siberia thường xuyên ở mức dưới -40 độ C và mức thấp kỷ lục là -63,8 độ C. Nhưng dù thành phố thường xuyên trải qua thời tiết nóng nực vào thời điểm này trong năm, biến đổi khí hậu vẫn góp phần dẫn tới mùa đông ấm hơn, mùa hè dài hơn và những đợt nắng nóng cực hạn ở vùng này nói riêng và Siberia nói chung. Trên thực tế, Siberia đang đối mặt với nhiệt độ cao khác thường trong vài tháng qua. Khu vực bước vào mùa hè sớm hơn mọi năm với nhiệt độ 38 độ C hôm 20/6 tại thị trấn nhỏ Verkhoyansk, theo dữ liệu thời tiết của Nga.

Vết nứt tại một căn hộ trong tòa nhà. Ảnh: Siberian Times.

Nhiệt độ trung bình hàng năm của Yakutsk tăng hơn 2,2 độ C so với vài thế kỷ trước, khiến lớp đất đóng băng vĩnh cửu bên dưới thành phố tan chảy mạnh hơn, đe dọa nền móng của các tòa nhà do mặt đất sụt lún, theo Amber Soja, nhà khoa học ở Trung tâm nghiên cứu Langley của NASA.

Hồi tháng 12/2019, tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lo ngại về tác động nghiêm trọng mà nắng nóng có thể gây ra đối với nhiều thành phố xây trên lớp đất đóng băng vĩnh cửu ở nước này. "Nga là đất nước ở phương bắc và 70% lãnh thổ của chúng ta nằm ở vĩ tuyến bắc. Một số thành phố được xây dựng ở Vòng cực Bắc, trên lớp đất đóng băng vĩnh cửu. Nếu băng tan chảy, bạn có thể tưởng tượng những hậu quả do hiện tượng gây ra sẽ rất nghiêm trọng", tổng thống Putin nhấn mạnh.

An Khang (Theo Newsweek)