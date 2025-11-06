Nhà vô địch thể dục thế giới khổ sở vì cao lên đột ngột

Nhà vô địch thể dục nhịp điệu Olympic và thế giới, Darja Varfolomeev đang phải vật lộn với vấn đề cao lên quá nhanh ở tuổi 19.

Chỉ trong 12 tháng, nữ VĐV người Đức gốc Nga Varfolomeev cao thêm 6 cm, từ 1,69 m lên gần 1,75 m. Với người bình thường, điều đó có thể không gây nhiều ảnh hưởng. Nhưng trong thể dục nhịp điệu, độ chính xác, thăng bằng và tốc độ có yêu cầu cao, khiến cô phải tập lại gần như toàn bộ kỹ thuật.

Darja Varfolomeev trong bài thi chung kết cá nhân toàn năng thể dục nhịp điệu, ở Olympic Paris tại nhà thi đấu Porte de La Chapelle, Pháp, ngày 9/8/2024. Ảnh: Reuters

"Càng cao, các động tác càng khó hơn", Varfolomeev kể trên Bild. "Những VĐV thấp hơn thường nhanh và dễ kiểm soát cơ thể hơn. Tôi phải tập trung nhiều hơn để giữ thăng bằng và thực hiện các động tác thật chính xác".

So với các đối thủ hàng đầu như Stiliana Nikolova (Bulgaria, cao 1,41 m) hay Sofia Raffaeli (Italy, cao 1,60 m), Varfolomeev nổi bật ở chiều cao và sải chân dài. Vì thế, cô gặp khó trong các động tác xoay người, cuộn tròn hoặc nâng chân nhanh.

Không chỉ phải điều chỉnh toàn bộ bài tập, cô còn đối mặt với cảm giác mất cân bằng tạm thời khi cơ thể thay đổi. Chiều cao cũng kéo theo những vấn đề thể chất. Các khớp, đặc biệt là hông, gối và cổ chân, phải chịu áp lực lớn hơn. Varfolomeev cho biết cô phải lắng nghe cơ thể nhiều hơn và dành thời gian phục hồi sau mỗi buổi tập.

Tuy nhiên, cô gái 19 tuổi vẫn nhìn thấy mặt tích cực. "Một VĐV cao với đôi chân dài sẽ tạo được sự thanh thoát và sang trọng trên sàn diễn", cô nói thêm. "Đó cũng là một phần quan trọng của thể dục nhịp điệu".

Varfolomeev sinh năm 2006 ở Nga, chuyển sang sống và tập luyện tại Đức năm 2019. Bố mẹ cô cũng sang Đức sau đó ba năm. Cô đoạt HC vàng toàn năng, thể dục nhịp điệu tại Olympic Paris 2024. Ngoài ra, VĐV 19 tuổi đã đoạt 11 HC vàng thế giới.

Varfolomeev cùng HLV Julija Raskina đang hướng đến giải thế giới 2026 tại Frankfurt, nơi cô dự định trình diễn hai bài mới. "Điều quan trọng nhất là giữ sức khỏe và phong độ. Nếu làm được điều đó, tôi sẽ thi đấu tốt", cô nhận định.

Cũng nhờ chiều cao được cải thiện, Varfolomeev để ngỏ cánh cửa cho ngành thời trang sau này. "Với chiều cao 1,75 m, tôi gần đạt chuẩn người mẫu. Tôi rất thích chụp hình và trình diễn thời trang. Đó có thể là con đường tương lai của tôi", cô nhấn mạnh.

