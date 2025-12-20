Nhà vô địch Olympic Thái Lan bị bắt vì tội lừa đảo

Manus Boonjumnong, huyền thoại boxing Thái Lan từng đoạt huy chương vàng Olympic, bị bắt vì tội lừa đảo vé số sau nhiều tháng lẩn trốn.

Manus Boonjumnong, 45 tuổi, bị Cục Chống Lừa đảo của cảnh sát Thái Lan bắt ngày 19/12 tại một "nơi trú ẩn" ở tỉnh Nonthaburi, sau khi không hầu tòa với cáo buộc lừa đảo vé số.

Năm 2021, Manus bị cáo buộc lừa một số người nhận chuyển nhượng suất mua vé số chính phủ trị giá 2 triệu baht (khoảng 64.000 USD). Manus nói với các nạn nhân rằng suất mua vé số này là của một quan chức cấp cao, song không đưa họ tấm vé nào. Các nạn nhân cho hay Manus có thái độ lảng tránh khi bị họ đòi tiền.

Manus bị bắt tại Don Mueang, ngày 19/12. Ảnh: Nation

Trong quá trình điều tra, Manus được tại ngoại. Tòa án Quận Don Mueang hồi đầu năm nay kết án Manus 2 năm 9 tháng tù, nhưng anh không xuất hiện tại tòa để nghe phán quyết, buộc thẩm phán phải phát lệnh truy nã.

Sau khi bị bắt, Manus được áp giải đến Tòa án Don Mueang rồi chuyển tới thi hành án tại Nhà tù Đặc biệt Bangkok.

Manus là võ sĩ boxing huyền thoại của Thái Lan, là VĐV đầu tiên và duy nhất của nước này giành hai huy chương vàng Olympic vào năm 2004 và 2008, cùng nhiều huy chương vàng SEA Games.

"Tôi không nghĩ mình sẽ bị bắt hôm nay, ngày diễn ra các trận thi đấu 12 hạng cân boxing ở SEA Games. Tôi sẽ rất nhớ những lúc cổ vũ boxing", Manus nói khi bị áp giải đến nhà tù.

Manus thời còn thi đấu. Ảnh: Nation

Đức Trung (Theo Nation, Bangkok Post)