Nhà vô địch Olympic khoe diện mạo nữ tính

Võ sĩ người Algeria Imane Khelif xuất hiện với phong cách nữ tính, giữa lúc sự nghiệp bị đình trệ vì quy định kiểm tra giới tính bắt buộc.

Trên Instagram, MC kiêm podcaster Nassima Djaffar Bey đăng ảnh chụp cùng Khelif với chú thích "Rất hân hạnh khi gặp". Trong ảnh, Khelif gây chú ý với mái tóc dài buông xõa và trang điểm đậm, khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trên võ đài.

Imane Khelif (trái) chụp ảnh cùng MC kiêm podcaster Nassima Djaffar Bey.

Một tuần trước đó, đúng dịp kỷ niệm một năm ngày giành HC vàng Olympic, Khelif chia sẻ trên Instagram rằng cô đang trải qua giai đoạn khó khăn, đầy thử thách, im lặng và chờ đợi.

"Đó là khoảnh khắc không thể quên, khi nước mắt hòa cùng niềm tự hào, lá cờ Tổ quốc tung bay, và tôi ngẩng cao đầu với sức mạnh của một võ sĩ và trái tim của một con người", võ sĩ người Algeria viết. "Hôm nay, tôi vẫn tin rằng mỗi cú ngã là tiền đề cho sự trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi là Imane Khelif, nhà vô địch của ngày hôm qua, kiên cường của hôm nay, và quyết tâm trở lại vào ngày mai".

Khelif mừng với người hâm mộ tại nhà thi đấu sau khi thắng võ sĩ Trung Quốc Yang Liu trong trận tranh HC vàng quyền Anh nữ hạng 66kg Olympic Paris 2024 ngày 9/8. Ảnh: AP

Khelif trải qua kỳ Olympic Paris 2024 sóng gió, khi hứng bão chỉ trích từ người hâm mộ cũng như những người nổi tiếng như Trump, tác giả Harry Potter, JK Rowling hay tỷ phú Elon Musk.

Nguồn cơn bắt đầu khi võ sĩ Algeria bị loại khỏi chung kết giải vô địch nữ thế giới 2023 vì có nồng độ testosterone cao, vượt tiêu chuẩn. Hiệp hội quyền Anh Quốc tế (IBA) vào cuộc, làm xét nghiệm DNA và phát hiện Khelif mang nhiễm sắc thể XY. Đơn vị này nói rằng cô "có lợi thế hơn những phụ nữ khác".

Kết quả xét nghiệm được báo cáo lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) với khuyến nghị loại Khelif khỏi Olympic Paris 2024. Nhưng võ sĩ này vẫn được thi đấu, và thậm chí giành HC vàng quyền Anh nữ hạng 66kg.

Khelif thắng trận chung kết quyền Anh nữ hạng 66kg Olympic Paris 2026 Khelif thắng trận chung kết hạng 66kg nữ Olympic Paris 2024.

Sau Thế vận hội, World Boxing - Liên đoàn quyền Anh thế giới mới, được IOC hậu thuẫn để thay thế IBA - ra quy định siết chặt, yêu cầu mọi VĐV trên 18 tuổi phải trải qua xét nghiệm di truyền PCR nhằm xác định giới tính sinh học. Ngay sau khi quy định có hiệu lực, Khelif bỏ lỡ giải Eindhoven Box Cup.

Tranh cãi leo thang khi một báo cáo y tế năm 2023 bị rò rỉ hồi tháng 6 cho thấy võ sĩ Algeria "mang nhiễm sắc thể XY" - vốn thường gắn với giới tính nam. Điều này dẫn tới làn sóng kêu gọi tước HC vàng Olympic của võ sĩ 26 tuổi.

Tuy nhiên, Chủ tịch IOC Kirsty Coventry khẳng định sẽ không có hành động hồi tố, đồng thời công bố việc thành lập nhóm công tác nhằm bảo vệ thể thao nữ. "Có sự đồng thuận rằng chúng ta cần bảo vệ hạng mục nữ giới", Coventry nhấn mạnh. "Chúng tôi hiểu rằng tùy từng môn thể thao sẽ có sự khác biệt, nhưng IOC phải đặt ưu tiên vào việc bảo vệ hạng mục này".

Trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024, cha của Khelif cũng công bố giấy khai sinh, cho thấy con gái ông được đăng ký giới tính nữ từ khi chào đời. Bản thân Khelif tuyên bố sẽ tiếp tục thi đấu, đặt mục tiêu góp mặt tại Olympic Los Angeles 2028 và nhiều khả năng sẽ lên hạng cân.

Hồng Duy tổng hợp