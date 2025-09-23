Nhà vô địch LCP Finals có nguy cơ mất ngôi sao số một

Chưa hết mừng sau khi thắng TSW để vô địch LCP Finals 2025, CFO đứng trước nỗi lo mất đường giữa 18 tuổi HongQ - ngôi sao sáng nhất chung kết.

Trong bức tranh toàn cảnh của nền Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp năm 2025, không có tân binh nào gây ấn tượng mạnh mẽ hơn Tsai "HongQ" Ming-Hong. Chàng trai trẻ trong màu áo CTBC Flying Oyster (CFO) đã vô địch mọi giải đấu cấp khu vực anh tham dự ngay trong mùa giải ra mắt.

Anh cùng CFO hoàn tất cú "ăn ba" lịch sử tại LCP khi lần lượt vô địch Season Kickoff, Mid-Season và Season Finals. Danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất chung kết tại LCP Finals 2025 là minh chứng rõ ràng cho kỹ năng cá nhân xuất sắc, tư duy chiến thuật nhạy bén và bản lĩnh gánh đội trong những thời khắc then chốt.

HongQ cùng CFO nâng Cup vô địch LCP Finals 2025 ở Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau những thành công vang dội tại LCP, HongQ đứng trước cơ hội tiến xa hơn ở những đấu trường khốc liệt, trong đó LPL (Trung Quốc) nổi lên như điểm đến được quan tâm nhiều nhất. Với tiềm lực tài chính và môi trường cạnh tranh đỉnh cao, LPL là nơi có thể thử thách và nâng tầm HongQ lên một nấc thang mới.

Trên diễn đàn Reddit, người hâm mộ đã dành "cơn mưa lời khen" cho màn trình diễn của HongQ, đặc biệt là pha xử lý Akali mãn nhãn trong ván 3 đã định đoạt trận đấu. Các cuộc thảo luận sôi nổi nổ ra về tương lai của tuyển thủ này. Nhiều bình luận cho rằng việc anh chuyển đến LPL chỉ là vấn đề thời gian, trong khi những người khác hy vọng anh ở lại để xây dựng một đế chế CFO thống trị LCP. Dù quan điểm trái ngược, hầu hết đều chung nhận định: tài năng của HongQ ở đẳng cấp thế giới và nhiều đội tuyển ở Trung Quốc sẽ sẵn sàng chi đậm để có được chữ ký của anh.

Lịch sử đã chứng kiến nhiều ngôi sao hàng đầu của Đài Loan chọn LPL làm bến đỗ tiếp theo sau khi đã chinh phục giải quốc nội. Những cái tên tiêu biểu nhất chính là Hung "Karsa" Hao-Hsuan và Huang "Maple" Yi-Tang, bộ đôi huyền thoại của Flash Wolves. Sau khi thống trị khu vực LMS trong nhiều năm, cả hai đều đến LPL để tìm kiếm thử thách đỉnh cao và cơ hội cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch thế giới. Thành công mà Karsa từng giành được tại Royal Never Give Up và Top Esports chứng tỏ LPL là bước tiến hợp lý cho một tài năng trẻ đã ở đỉnh cao khu vực như HongQ.

HongQ trong trận chung kết tổng LCP 2025 gặp TSW. Ảnh: Quỳnh Trần

Mặc dù sức hút từ LPL rất lớn, viễn cảnh HongQ rời đi chưa thực sự chắc chắn. Nhiều chuyên gia và người hâm mộ tin rằng môi trường hiện tại của LCP và bản thân CFO lý tưởng để HongQ phát triển ít nhất trong hai năm nữa.

Đầu tiên, không giống như Karsa hay Maple, phải rời một giải LMS thiếu tính cạnh tranh, LCP là một đấu trường hoàn toàn khác. Việc hợp nhất các khu vực mạnh như Đài Loan, Việt Nam và Nhật Bản đã tạo ra một giải đấu có độ khó và sự đa dạng chiến thuật rất cao. Để giành được "cú ăn ba" vô địch, CFO đã phải liên tục vượt qua những đối thủ sừng sỏ như PSG Talon, GAM Esports hay Team Secret Whales, cho thấy chất lượng của giải đấu là không thể xem thường.

Ngoài ra, các đội LCP cũng có một "đặc quyền" là được đấu tập với các đội tuyển hàng đầu từ LCK và LPL. Tất nhiên, các đội LCK và LPL không thiếu phương án mời đối thủ tập luyện với họ. Nhưng các đội LCP thường được xem là có phong cách dị biệt, lối đánh giàu đột biến, là phép thử chiến thuật cho các đội đánh đề cao kiểm soát. Nếu gia nhập một đội LPL, chưa chắc HongQ được trải nghiệm đánh tập với các đội LCK vì các đội mạnh thường giấu bài lẫn nhau.

Cuối cùng, yếu tố quyết định có thể đến từ chính vai trò của HongQ tại CFO. Ở đội tuyển này, anh không chỉ là ngôi sao, mà còn là hạt nhân trong lối chơi. Ban lãnh đạo CFO chắc chắn hiểu rằng giữ chân HongQ là ưu tiên hàng đầu và sẽ đưa ra một lời đề nghị đủ sức nặng cả về tài chính lẫn tầm nhìn tương lai.

Mọi giả thuyết và phân tích sẽ được định đoạt tại Chung Kết Thế Giới (CKTG) 2025 sắp tới - sân khấu lớn nhất và cũng là bài kiểm tra quan trọng nhất cho giá trị thực sự của HongQ. Màn trình diễn của anh trước những người đi đường giữa hàng đầu thế giới có lẽ sẽ là câu trả lời cho tương lai của tuyển thủ này, nhất là khi hợp đồng của anh sẽ đáo hạn ngay sau giải.

Trọng Trung