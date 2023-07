Nhà vô địch Grand Slam bị trục xuất

Ba LanCựu số hai thế giới, tay vợt người Nga Vera Zvonareva bị từ chối nhập cảnh vào Ba Lan khi tới đây tham dự giải Warsaw Mở rộng hôm 21/7.

Theo Bộ Nội vụ Ba Lan, tay vợt Nga bị trục xuất vì lý do an ninh quốc gia và an toàn công cộng. Cơ quan này cho biết Zvonareva ở khu vực quá cảnh của sân bay Warsaw trước khi đáp chuyến bay khác đến Podgorica, Montenegro.

Zvonareva chủ yếu đánh đôi trong 10 năm gần đây và đoạt nhiều danh hiệu, gồm Mỹ Mở rộng 2020. Ảnh: WTA

Nhà chức trách Ba Lan khẳng định Zvonareva thuộc danh sách "không được chào đón" của Ba Lan, sau khi Nga xung đột với Ukraine.

"Zvonareva tới đây bằng thị thực do Pháp cấp, thông qua chuyến bay từ Belgrade, Bỉ", Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo hôm 26/7. "Lính biên phòng Ba Lan đã chặn tay vợt này ở cửa khẩu vào 21/7 và yêu cầu cô ấy rời đi".

WTA Tour đã nhận được báo cáo về vụ việc. Tổ chức này xác nhận Zvonareva có tên trong danh sách dự Warsaw Mở rộng – sự kiện WTA 250 khởi tranh hôm thứ Hai vừa qua. "An toàn và sức khỏe của vận động viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Zvonareva đã rời Ba Lan và WTA sẽ đánh giá thêm việc này", phát ngôn viên WTA Tour nói.

Zvonareva, 38 tuổi, từng lên số hai thế giới vào 2010. Cô có 12 danh hiệu WTA, năm danh hiệu Grand Slam đôi, HC đồng Olympic 2008 và hai lần vào chung kết đơn Grand Slam tại Wimbledon và Mỹ, cùng năm 2010. Cô cũng giúp Nga đoạt danh hiệu đồng đội Fed Cup năm 2004 và 2008.

Zvonareva đã rớt khỏi top 700 thế giới đơn nữ, thường xuyên bị loại sớm ở những giải gần đây. Nhưng cô vẫn là tay vợt xuất sắc ở các nội dung đôi. Mùa này Zvonareva đã vô địch đôi nữ Miami Mở rộng cùng Laura Siegemund.

Vy Anh