Nhà vô địch bóng chuyền Việt Nam có thể từ chối dự giải thế giới

Tây NinhBình Điền Long An phải tính toán lại khả năng dự giải vô địch CLB bóng chuyền nữ thế giới 2025 do đổi địa điểm.

Ngày 23/10, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) thông báo giải vô địch CLB nữ thế giới 2025 diễn ra tại Brazil, từ ngày 8/12 đến 14/12. Quyết định này khiến Long An phải tính toán lại kế hoạch tham dự do ban đầu địa điểm ở Trung Quốc.

"Chúng tôi phải cân nhắc nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định cuối cùng", HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nói với VnExpress chiều 24/10. "CLB có một số khó khăn có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn khi dự giải".

Các cầu thủ Bình Điền Long An trong trận thắng Ninh Bình 3-2 ở chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch Quốc gia 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình ngày 16/10/2025. Ảnh: VFV

Theo đó, thời điểm tổ chức giải VĐTG trùng với SEA Games 33 tại Thái Lan. Long An đóng góp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam HLV Ngọc Hoa. Một số cầu thủ nhiều khả năng lên tuyển như libero Nguyễn Khánh Đang, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, hay phụ công trẻ Lữ Thị Phương. Ngoài ra, chi phí di chuyển và tham dự giải cũng là điều CLB phải tính toán để cân bằng kinh phí hàng năm.

Long An đã có văn bản gửi đến Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) để thông báo đến FIVB về việc cân nhắc tham dự. Đội sẽ đưa ra thông tin chính thức khi có hướng dẫn từ FIVB.

Ở mùa 2024, CLB Ninh Bình, với tư cách á quân châu Á, dự giải VĐTG tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đội toàn thua ba trận với tỷ số 0-3 trước NEC Red Rockets Kawasaki (Nhật Bản), Prosecco Doc Imoco Conegliano (Italy) và Dentil Praia Clube (Brazil).

Đến năm nay, Long An giành quyền tham dự cũng với tư cách á quân giải vô địch châu Á, cùng nhà vô địch Zhetysu VC (Kazakhstan). Long An cũng là đội vô địch quốc gia hai mùa gần nhất 2024 và 2025.

Ngoài hai đại diện châu Á, giải có nhà vô địch Nam Mỹ Dentil Praia Clube (Brazil), á quân Alianza Lima (Peru), nhà vô địch châu Âu Imoco Conegliano (Italia), á quân Savino Del Bene Scandicci (Italia), nhà vô địch châu Phi Zamalek (Ai Cập) và đội chủ nhà Osasco (Brazil).

Bình Điền Long An là CLB bóng chuyền giàu truyền thống của Việt Nam, khi thành lập vào năm 1986. Đội thường xuyên đóng góp nhân sự cho đội tuyển Quốc gia, nổi bật như Nguyễn Thị Hoa, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy. CLB đã sáu lần vô địch Quốc gia (2009, 2011, 2017, 2018, 2024, 2025).

Hiếu Lương