Nhà vệ sinh, thủ tục đăng ký khám ở bệnh viện công bị phàn nàn nhất

Sở Y tế TP HCM ghi nhận hơn 12.000 ý kiến không hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ đăng ký khám, nhà vệ sinh tại các bệnh viện công năm 2023, tăng gần 19% so với năm 2022.

Công bố kết quả này ngày 14/1, Sở Y tế TP HCM cho biết những ý kiến trên được gửi qua hệ thống ki-ốt góp ý của bệnh nhân và thân nhân tại các bệnh viện công lập trên địa bàn. Cụ thể, hệ thống tiếp nhận 12.522 lượt phản ánh không hài lòng, tăng gần 18,5% so với năm 2022 và giảm gần 32% so với năm 2020. Số ý kiến không hài lòng chủ yếu tăng ở nửa đầu năm 2023, còn nửa cuối năm giảm hơn 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Ý kiến không hài lòng tập trung nhiều nhất ở khâu làm thủ tục đăng ký khám bệnh, tăng hơn 33%. Chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện - dịch vụ luôn bị người bệnh phàn nàn hàng năm - đến nay cũng vẫn chưa được cải thiện, ý kiến không hài lòng tăng hơn 30%. Khâu làm thủ tục khám bảo hiểm y tế; thông tin hướng dẫn cho người bệnh; chỗ ngồi chờ khám, chờ xét nghiệm, cũng không được đánh giá tốt.

Từ những ý kiến góp ý trên, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện xem xét một số vấn đề ưu tiên sửa đổi như khâu làm thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh; cách hỏi bệnh và thăm khám của bác sĩ; thái độ ứng xử, giao tiếp của nhân viên bệnh viện. Các bệnh viện cũng cần có giải pháp hiệu quả cải thiện thời gian chờ xét nghiệm, siêu âm, chụp phim.

Bệnh nhân đăng ký khám tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, tháng 4/2023. Ảnh: Quỳnh Trần