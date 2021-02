Nhà vàng bội thu ngày Thần Tài

Đến chiều, có cửa hàng lớn vẫn còn gần trăm người xếp hàng chờ mua. Lãnh đạo một doanh nghiệp vàng còn nói "năm nay khách tới đông ngoài mong đợi".

Theo ghi nhận của VnExpress, cuối giờ chiều ngày vía Thần Tài, các cửa hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông, Cầu Giấy... đều đông khách hơn nhiều buổi sáng. Tại một cửa hàng của một số thương hiệu lớn, khách đều phải xếp hàng chờ hơn nửa tiếng vẫn chưa đến lượt.

Lúc 16h, khoảng 100 khách hàng đang ngồi chờ trước một cửa hàng vàng ở Cầu Giấy chờ đến lượt giao dịch, đông gấp đôi sáng nay. Ảnh: Anh Tú.

15h30 chiều, anh Minh Đức (27 tuổi) cùng bạn đi ba tiệm vàng lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) nhưng vẫn chưa mua được nhẫn tròn trơn. "Tôi đến cửa hàng nào cũng được nhân viên báo đã hết nhẫn trơn 1, 2 chỉ. Chỉ còn vàng miếng, nhẫn 5 chỉ hoặc các loại vàng hình trâu, thần tài, âu vàng...", anh Đức nói.

Một số người đành phải tìm sang các cửa hàng của thương hiệu nhỏ hơn để mua nhẫn trơn hoặc để đỡ phải chờ đợi. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, anh Đức đã mua được nhẫn trơn 2 chỉ tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Hữu Huân với giá gần 11 triệu đồng. "Nhân viên nói đây là chiếc nhẫn trơn cuối cùng tại cửa hàng", anh chia sẻ.

Theo lý giải của một số khách hàng, họ chuộng nhẫn tròn trơn vừa mua cầu may đầu năm vừa dễ cất giữ, không phụ thuộc theo năm nên họ cho rằng giữ giá hơn.

Để được vào ngồi xếp hàng chờ, toàn bộ khách hàng đều phải điền tờ khai báo y tế. Ảnh: Anh Tú.

Đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) xác nhận từ 15h hôm nay, nhiều sản phẩm phục vụ dịp này như vàng Thần Tài nửa chỉ, 2.500 bộ 3 miếng vàng Xuân Phú Quý bản giới hạn... đã hết sạch hàng trên toàn hệ thống trong khi nhu cầu khách mua vẫn rất lớn. "Nhiều khách không mua được miếng vàng tài lộc đã chuyển sang sắm vàng trang sức. Một số cửa hàng vì thế cũng hết mặt dây chuyền Kim Ngưu", vị này nói. Các cửa hàng vẫn tiếp tục mở cửa đến 23h với các sản phẩm khác.

Cửa hàng của một thương hiệu nhỏ chật kín khách tìm mua nhẫn tròn trơn. Ảnh: Anh Tú.

Ghi nhận từ các trung tâm, cửa hàng của DOJI trên toàn quốc, đặc biệt là Hà Nội và TP HCM cho thấy, lượng khách hàng đến giao dịch tới 16h vẫn rất đông. Do nhu cầu rất lớn từ khách hàng nên hệ thống DOJI đang tiếp tục điều chuyển hàng tới các trung tâm để đáp ứng nhu cầu sở hữu một vài chỉ vàng cầu may ngày Thần Tài.

Tại TP HCM, nhận định sức mua giảm mạnh vì dịch bệnh, chủ một tiệm vàng ở Bến Bình Đông, quận 8 cho biết năm nay nhập ít vàng Thần Tài và Kim Ngưu một chỉ. Tuy nhiên, đến cuối buổi sáng, toàn bộ cũng hết sạch. "Giá mỗi miếng cao hơn 180.000-200.000 đồng do tiền công chế tác nhưng khách vẫn rất chuộng", chị này cho hay.

Nhiều tiệm vàng trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4 (TP HCM) cũng nườm nượp khách vào lúc 18h khiến bãi đỗ xe chật kín chỗ. Nhiều người đành mua vàng nhẫn vì được cửa hàng thông báo hết sạch vàng miếng Thần Tài. Chủ một tiệm vàng nhỏ cho biết, đây là hiện tượng hiếm thấy vì ít có năm nào khách đông kéo dài tới buổi chiều tối và hết cả vàng bán như năm nay.

Tiệm vàng tại quận 4 chật kín khách vào 18h ngày Thần Tài. Ảnh: Phương Đông.

Chia sẻ với VnExpress, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công ty Sacombank - SBJ nói: "Chưa năm nào như năm nay, SBJ sản xuất không kịp bán. Từ hôm qua tới nay, khách đến các cửa hàng SBJ ở Hà Nội và TP HCM rất đông với đủ nhu cầu từ số lượng nhỏ lẽ cho đến số lượng lớn."

Bà Kim Oanh cho biết, các sản phẩm tượng Thần Tài, linh vật trâu vàng, Tân Sửu Cát Tường, túi lộc, Hồ lô vàng có trọng lượng từ 10 chỉ trở xuống bán rất chạy - có thể nói là "cháy hàng", SBJ phải tăng cường sản xuất thêm sản phẩm để giao hàng cho khách kịp trong ngày.

Cửa hàng của SBJ chật kín khách ngày Thần Tài. Ảnh: SBJ.

Trái với lo lắng ban đầu người dân "ngại" mua vàng do ảnh hưởng Covid-19, lượng khách tới cửa hàng vượt ngoài mong đợi của Chủ tịch SBJ. Bà Oanh cho biết, chưa hết " đợt kinh doanh mùa Thần Tài" nhưng từ hôm qua đến nay, lượng khách ghé cửa hàng cao hơn gấp 5-6 lần so với năm trước. Doanh thu của SBJ chỉ trong hai ngày ước tính đạt 400 tỷ đồng. Mùa Thần Tài năm nay, công ty cũng đã chuẩn bị số lượng vàng tăng 20-30% so với năm trước.

Còn tại các trung tâm của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, bà Lê Thị Hiền, Phó tổng giám đốc cho biết, thống kê sơ bộ đến 16h, hàng trăm nghìn sản phẩm đã được bán ra thị trường, đắt khách nhất là dòng đồng tiền vàng Kim Ngưu Phát Lộc và Kim Ngưu Chiêu Tài trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Anh Tú - Quỳnh Trang - Phương Đông