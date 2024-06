Nhà văn Vũ Ngọc Tiến qua đời

TP HCMNhà văn Vũ Ngọc Tiến - tác giả truyện ký "Hà Nội và tôi" - mất sáng 19/6 vì bệnh tuổi già, thọ 78 tuổi.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho biết trước khi qua đời, ông Vũ Ngọc Tiến mắc bệnh gan khoảng nửa năm.

Vũ Ngọc Tiến sinh năm 1946 ở làng Yên Thái, nay thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông bắt đầu có tác phẩm in trên báo từ năm 1966, với bút danh Vũ Liên Châu, nhưng đến năm 1969 thì nghỉ viết. Năm 1994, ông mới trở lại làng văn với nhiều bút danh như Vũ Mai Hoa Sơn, An Thái, An Thọ, Vũ Ngọc Tiến.

Tác giả viết nhiều thể loại như ký, phóng sự, điều tra, truyện ngắn, phê bình tiểu luận và các lời bình, kịch bản cho phim tài liệu. Ông từng có giải thưởng ở cuộc thi Ký - Phóng sự do báo Văn Nghệ và Hội Nhà Văn tổ chức năm 1996-1997 và 2002- 2003.

Nhà văn Vũ Ngọc Tiến. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam

Một trong những đề tài nổi bật của ông là tiểu thuyết lịch sử, với các tập Khói mây yên tử (2001), Quân sư Đào Duy Từ (2002), Giao Châu tụ nghĩa (2002), Quỷ vương (2016), Kẻ sĩ thời loạn (2019). Nhà phê bình văn học Vũ Nho từng nhận xét ông có kiến thức lịch sử, vốn sống sâu rộng, cộng với hiểu biết về nhà Lê, về đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão, về thủy lợi, giáo dục, tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm.

Với truyện ký, ông có tập Hà Nội và tôi (2021). Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết trong phần mở đầu sách: "Khi đọc xong bản thảo cuốn sách, tôi nhận ra: Tôi vừa đi một chuyến đi dài dọc đời sống Hà Nội trong gần 100 năm nay. Hay nói chính xác hơn là tôi đã được sống với Hà Nội suốt thời gian dài ấy. Hà Nội và tôi là cuốn sách khác biệt với tất cả cuốn sách viết về Hà Nội mà tôi từng biết".

Hà Thu