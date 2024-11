Nhà văn Stephen King từ bỏ mạng xã hội X

"Ông hoàng truyện kinh dị" Mỹ Stephen King thông báo ngừng dùng mạng xã hội X vì cho rằng nền tảng này "đầy rẫy thông tin tiêu cực".

Trên X ngày 14/11, Stephen King viết: "Tôi sẽ rời Twitter (tên gọi cũ của X). Tôi đã cố gắng ở lại nhưng bầu không khí nơi đây đang trở nên quá độc hại. Hãy theo dõi tôi trên Threads nếu bạn thích". Bài viết đạt hơn một triệu lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ông chỉ muốn thu hút chú ý.

Threads là mạng xã hội do Mark Zuckerberg thành lập và đưa vào hoạt động năm 2023. Người dùng có thể chia sẻ các bài viết ngắn, hình ảnh và video gần giống X. Đến tháng 9, có hơn 200 triệu người dùng nền tảng này, theo DemandSage.

Thông báo của Stephen King xuất hiện sau một ngày ông đăng bài bác tin đồn bị ông chủ ứng dụng - Elon Musk - cấm sử dụng X do chế giễu tình bạn của Musk và tổng thống đắc cử Donald Trump và gọi Musk là "Đệ nhất phu nhân của Trump". Tài khoản của Elon Musk để lại bình luận "Chào Steve" dưới bài phản bác của Stephen King.

Nhà văn Stephen King trong một sự kiện năm 2017. Ảnh: AP

Các trang tin quốc tế cho biết trong quá khứ, Stephen King nhiều lần chỉ trích Elon Musk trên X. Năm 2022, ông từng đe dọa sẽ rời nền tảng khi biết tin Musk dự định thu 20 USD phí tài khoản tích xanh.

Trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay, nhà văn không hài lòng việc tỷ phú là người ủng hộ nhiệt thành của ứng viên Donald Trump, nhận xét quan điểm của Musk trên X "nực cười" khi nhận định đối thủ ông Trump - bà Kamala Harris - "muốn phá vỡ hiến pháp". Trước ngày bầu cử 5/11, Stephen King nói Elon Musk đăng khoảng 3.000 bài viết trong tháng 10 để ủng hộ ông Trump nhưng hầu hết là thông tin sai lệch, nhắc người dùng nhớ Musk cũng tham gia chiến dịch.

Nhà văn Stephen King trong IT Chapter 2 Trích đoạn nhà văn Stephen King đóng vai khách mời (từ giây 0:04) trong "IT Chapter Two" (2019) cùng diễn viên James McAvoy. Video: Warner Bros. Pictures

Stephen King, 77 tuổi, là nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Ông thành danh với các tác phẩm thuộc dòng kinh dị, siêu nhiên như It, The Shining hay Doctor Sleep, đều được chuyển thể thành phim. King trở thành nhà văn chuyên nghiệp từ năm 1967 với cuốn The Glass Floor, đến nay đã có hơn 60 đầu sách được xuất bản.

Hiện nhà văn là người nổi tiếng mới nhất tuyên bố dừng dùng X sau khi ông Donald Trump đắc cử, theo Daily Mail. Trên Instagram hôm 13/11, minh tinh Jamie Lee Curtis, 65 tuổi, đăng ảnh vô hiệu hóa tài khoản nhưng không nêu lý do. Diễn viên Alyssa Milano, 52 tuổi, hành động tương tự nhưng cho biết sẽ dùng nền tảng Bluesky thay thế. Người dẫn chương trình tin tức Don Lemon, 58 tuổi, nói rời ứng dụng vì đây không còn là nơi "có những cuộc tranh luận, thảo luận minh bạch và tự do ngôn luận".

Diễn viên Jamie Lee Curtis nhận giải Oscar "Nữ phụ xuất sắc" năm 2023. Ảnh: AP

Ngày 13/11, hãng tin Guardian thông báo dừng đăng bài ở X, cho rằng việc xuất hiện trên đó không còn mang lại lợi ích như trước, bị lu mờ bởi những nội dung tiêu cực. La Vanguardia - tờ báo có lượng độc giả lớn thứ tư của Tây Ban Nha - cũng quay lưng vì nơi này trở thành "buồng vọng" thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu. "Buồng vọng" (echo chamber) là thuật ngữ chỉ không gian hoặc môi trường nơi cá nhân chỉ có thể tiếp nhận tin tức, quan điểm giống nhau, không có ý kiến đối lập. Câu lạc bộ bóng đá Đức St Pauli mô tả ứng dụng như "cỗ máy thù hận", tuyên bố không dùng nữa.

Theo báo cáo của Guardian ngày 13/11, đối thủ của X - ứng dụng Bluesky - có hơn một triệu tài khoản mới kể từ khi cuộc bầu cử Mỹ bắt đầu, đạt gần 15 triệu người dùng toàn cầu hiện nay. Đây là mạng xã hội phi tập trung có giao diện gần giống X, do cựu CEO của Twitter - Jack Dorsey - sáng lập năm 2019. Trang này cho phép người dùng tự do lựa chọn, phát triển và sáng tạo nội dung độc lập với nền tảng.

Phương Thảo (theo Guardian, Daily Mail)