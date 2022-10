Nhà văn Sri Lanka thắng giải Booker

Nhà văn Sri Lanka - Shehan Karunatilaka - thắng giải Booker năm nay với tiểu thuyết "The Seven Moons of Maali Almeida".

Hội đồng giám khảo công bố kết quả hôm 17/10 trong sự kiện diễn ra tại London, Anh. Vương hậu Camilla trao giải thưởng cho Karunatilaka. Buổi lễ năm nay quay trở lại hình thức trực tiếp quy mô lớn sau hai năm phải công bố trực tuyến vì Covid-19.

Ảnh: Guardian

The Seven Moons of Maali Almeida là tiểu thuyết thứ hai của Karunatilaka, kể về một nhiếp ảnh gia - Maali Almeida. Anh tỉnh dậy và phát hiện mình đã chết không rõ nguyên nhân. Almeida có bảy tháng để tìm ra người giết mình. Đồng thời, hành trình của anh phơi bày những điều tàn bạo trong cuộc nội chiến làm rung chuyển Sri Lanka.

Neil MacGregor - chủ tịch ban giám khảo năm nay - cho biết cuốn tiểu thuyết được chọn vì "đưa người đọc lên một chiếc tàu lượn siêu tốc xuyên qua sự sống và cái chết, đúng với những gì tác giả mô tả là trái tim đen tối của thế giới. Tác phẩm xóa nhòa ranh giới của các thể loại văn chương, giữa sự sống và cái chết, thể xác và tinh thần, giữa phương Đông và phương Tây".

Giải Booker, từng được biết đến với tên Booker - McConnell hoặc The Man Booker, là giải thưởng văn chương danh giá nhất trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh, thành lập năm 1968. Từ năm 2014, ban tổ chức cho phép các tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh và được xuất bản ở Anh của các nhà văn nước ngoài tranh giải. Trước đó, chỉ nhà văn ở khối Thịnh vượng chung Anh và Cộng hòa Ireland được tham gia. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng thành lập giải International Booker vinh danh các tác phẩm quốc tế được dịch sang tiếng Anh và phát hành tại Mỹ, Anh hoặc Ireland.

Shehan Karunatilaka sinh năm 1975, là nhà văn thứ hai gốc Sri Lanka từng giành được giải thưởng Booker. Năm 1992, tiểu thuyết gia Michael Ondaatje thắng với tác phẩm The English Patient. Karunatilaka từng gây tiếng vang với tiểu thuyết đầu tay Chinaman: The Legend of Pradeep Mathew (2010), đoạt nhiều giải thưởng văn học quốc tế như Asia of the Commonwealth Book Prize, DSC Prize for South Asian Literature...

