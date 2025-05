Nhà văn nữ gốc Việt tại châu Âu nói về trăn trở sáng tạo

Nhà văn Khuê Phạm, 43 tuổi, sinh ở Berlin, có bố mẹ là người Việt. Cô từng là phóng viên sản xuất cho đài NPR tại đây trước khi trở thành biên tập viên cho tuần báo Die Zeit. Năm 2012, cô đồng tác giả cuốn sách phi hư cấu "We new Germans", nói về những người nhập cư thế hệ thứ hai tại Đức. Tiểu thuyết đầu tay của tác giả là "Brothers and Ghosts" đã được xuất bản bằng tiếng Anh tại Australia, Anh và Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp