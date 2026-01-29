Nhà văn Mường Mán qua đời

Nhà văn, biên kịch Mường Mán - cây bút nổi tiếng miền Nam - qua đời ở tuổi 79 sau thời gian bệnh nặng.

Đại diện gia đình cho biết ông mất lúc 17g45 phút ngày 28/1, sau khi dành trọn gần một đời cho thơ văn. Linh cữu của nhà văn được quàn tại số 78/21/14 Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, TP HCM. Lễ nhập quan bắt đầu từ 6h ngày 29/1, lễ động quan lúc 6h ngày 31/1. Sau đó, nhà văn được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP HCM).

Nhà văn Mường Mán. Ảnh: Tuy Hòa

Đông đảo bạn văn, đồng nghiệp của tác giả xót xa khi hay tin. Nhiều độc giả đăng lại những bài thơ gắn liền với tên tuổi của ông, trong đó có Qua mấy ngõ hoa - từng được nhiều thế hệ học trò chép trong tập vở.

"Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó

Về đi thôi O nớ... chiều rồi Ngó làm chi mây trắng xa xôi Mắt buồn quá chao ơi là tội!

Tay nhớ ai mà tay bối rối Áo thương ai lồng lộng đôi tà Đường về nhà qua mấy ngõ hoa Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm".

Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, sinh năm 1947 tại làng Chuồn (làng An Truyền), huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Ông từng là cựu phóng viên chiến trường ở miền Nam. Sau đó, ông trở thành nhà văn, nhà thơ chuyên viết về tuổi mới lớn.

Bút danh Mường Mán xuất hiện lần đầu trên tạp chí Văn năm 1965 với hai bài thơ ngắn Thiếu thời và Mùa hạ. Ông có hai truyện dài đầu tay - Lá tương tư và Một chút mưa thơm, được đăng nhiều kỳ trên tuần báo Tuổi Ngọc vào những năm đầu thập niên 1970. Đến năm 1995, ông mới in tập thơ đầu tay Vọng, năm 2008 ra mắt tập thơ Dịu khúc.

Năm 2003, ông ra mắt tác phẩm Cạn chén tình - tuyển tập gồm 48 truyện ngắn viết trước và sau năm 1975. Ông mất gần một năm tìm lại những truyện ngắn đăng rải rác trên các báo và tạp chí Văn, Bách Khoa, Vấn đề, Nhà văn, Tuổi Ngọc để cho vào tuyển tập. Nhà văn cho biết khi đó, tuyển tập này là một món quà tác giả cố công tích góp, chắt chiu gửi đến bạn đọc.

Hơn ba thập niên (1974 - 2005), ông dành trọn tâm sức cho văn học với hơn 20 tác phẩm đã xuất bản, ghi dấu một giọng văn giàu chất thơ, nhân hậu và đầy thương cảm với con người. Ông có trên ba mươi tác phẩm được phổ biến như Lá tương tư, Một chút mưa thơm, Ngon hơn trái cấm. Một số bài thơ nổi tiếng của ông như: Qua mấy ngõ hoa, Chăn vịt ở phương Nam, Con gái, Về bến xuân xưa,tập thơ Dịu khúc.