Nhà văn Marc Levy xúc động xem kịch Việt Linh

TP HCMMarc Levy bắt tay từng diễn viên vì cảm kích sau khi xem "Mọi điều ta chưa nói" - kịch Việt Linh chuyển thể từ tác phẩm của ông.

Marc Levy được chào đón khi xem kịch ở Nhà hát TP HCM, tối 7/11 Marc Levy được chào đón khi xem kịch, tối 7/11. Video: Mai Nhật

Nhà văn Pháp dự buổi công chiếu tác phẩm của sân khấu Hồng Hạc ở Nhà hát TP HCM tối 8/11. Tới sân bay Tân Sơn Nhất sáng cùng ngày, Marc Levy nói ông có phần mệt vì chưa kịp nghỉ ngơi. Dù vậy, hào hứng với buổi diễn, ông đến sớm nửa tiếng để trò chuyện cùng các nghệ sĩ lẫn khán giả.

Nhà văn Marc Levy (trái) lên sân khấu cảm ơn đạo diễn Việt Linh. Ảnh: Thanh Tùng

Kết thúc suất diễn dài gần ba tiếng, Marc Levy lên sân khấu, cho biết xúc động khi lần đầu được xem tác phẩm của ông chuyển thể thành kịch nói. Ông bắt tay từng diễn viên để cảm ơn. Khi được một người hâm mộ tặng bó hoa, ông rút một bông hồng tặng Lê Chi Na - đóng vai Julia, nhân vật chính. Trong số hàng chục tiểu thuyết từng ra mắt của Marc Levy, Mọi điều ta chưa nói mang ý nghĩa đặc biệt với ông. Kịch bản này từng được ông dựng thành phim truyền hình dài chín tập, sắp chiếu ở Việt Nam.

Khi giao lưu, nhà văn chinh phục độc giả bằng phong thái điềm đạm, tự nhiên. Thấy nghệ sĩ Ái Như - sân khấu Hoàng Thái Thanh - ôm chồng sách Marc Levy nhờ ký tặng, nhà văn bật cười, hỏi tên bà rồi nắn nót ký từng cuốn. Ông cho biết rất thích các bìa sách tiếng Việt của mình, đặc biệt là cuốn Nếu em không phải một giấc mơ và Kiếp sau.

Marc Levy ký tặng cho nghệ sĩ Ái Như trước giờ diễn. Ảnh: Thanh Tùng

Cầm một tạp chí Pháp có chữ ký của Marc Levy, bà Nguyễn Thị Tuyết (76 tuổi) - khán giả xem kịch - nói vợ chồng bà thích văn học Pháp nói chung và tiểu thuyết của ông nói riêng. Trong đó, Mọi điều ta chưa nói là cuốn bà tâm đắc nhất khi viết về tình cha con. Biết sách được Việt Linh dựng thành kịch, bà tìm hiểu thông tin, mong ngóng từng ngày để được đến xem. "Tôi yêu tác phẩm này có lẽ bởi đã lớn tuổi, thấy được gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng nhất. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng không phải đứa con nào cũng hiểu được điều đó", bà nói.

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ - đánh giá cao cách vở kịch khai thác chất liệu đời thường. "Khi xem, tôi thấy mình trong một khoảnh khắc nào đó của nhân vật. Cuộc sống ngày nay khiến chúng ta không kịp hoặc không chịu tìm dịp để ngồi lại sẻ chia, thấu hiểu nên các mối quan hệ càng ngày trở nên lạnh nhạt, dù đó là mối quan hệ bố mẹ - con cái, vợ chồng hay giữa những người yêu nhau. Đến lúc người thân yêu không còn nữa, chúng ta lại nuối tiếc thốt lên Mọi điều ta chưa nói", ông cho biết.

Nhà văn chăm chú thưởng thức vở diễn, ghi hình lại nhiều phân cảnh. Ảnh: Thanh Tùng

Marc Levy dành phần lớn lịch trình để xem ba suất diễn của vở. Hai ngày tiếp theo, ông dự các buổi diễn dành cho sinh viên Đại học Văn Lang (tối 8/11) và Nhà văn hóa Thanh niên (tối 9/11). Ông cũng sẽ giao lưu với độc giả vào chiều 9/11 tại Đường sách TP HCM.

Tác phẩm do Việt Linh đạo diễn cùng Lê Chi Na. Câu chuyện bắt đầu khi vài ngày trước lễ cưới, Julia nhận được điện thoại từ thư ký riêng của cha, báo ông qua đời đột ngột. Sau lễ tang, Julia nhận được món quà bất ngờ do cha để lại - một robot mang hình hài của ông. Từ đây, cô bắt đầu hành trình kỳ lạ: cùng người cha robot, Julia đi tìm lại chàng trai cô từng say đắm thuở còn là sinh viên của trường Mỹ thuật Paris. Vở có sự tham gia của dàn diễn viên: Công Danh, Lê Chi Na, Samuel An, Đinh Mạnh Phúc, Tăng Trọng Thắng, Thái Điền, Hải Nguyên, bé Nhật Linh...

Đạo diễn Việt Linh ví việc Marc Levy nhận lời mời của bà như "một món quà trên trời rơi xuống". Thời điểm bùng dịch giữa năm ngoái tại Pháp, bà đọc một số tiểu thuyết, trong đó có truyện của ông. Bà ngưỡng mộ trí tưởng tượng, sự lãng mạn của cây bút Pháp. Cuốn Mọi điều ta chưa nói khiến bà xúc động mạnh khi đề cập đến tình cha con. Bà chuyển thể 400 trang sách thành kịch bản kịch, sau đó gửi email cho Marc Levy để xin phép mua tác quyền diễn 10 suất.

Vở "Mọi điều ta chưa nói" xoáy vào thông điệp tình thương gia đình. Ảnh: Thanh Tùng

Nhận được email đồng ý của ông hai tuần sau đó, bà bất ngờ vì cả hai vốn không quen biết. Nhà văn bày tỏ mong muốn được xem vở kịch nếu lịch trình cho phép. Sau đó, bà quyết định công diễn theo lịch của ông. Việt Linh mất nhiều thời gian bàn bạc, chỉnh sửa bản thảo, do Mọi điều ta chưa nói có nhiều tình tiết liên quan lịch sử lẫn khoa học. Để đảm bảo thời lượng, đạo diễn phải cắt giảm nhân vật nhưng không làm ảnh hưởng đến câu chuyện, thông điệp, chất riêng của tác giả.

Marc Levy sinh năm 1961 tại Paris. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, ông chuyển đến Mỹ năm 1984, làm việc trong ngành đồ họa kiến trúc. Năm 1991, Marc Levy trở lại Pháp và bắt đầu viết văn. Năm 1999, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên - Nếu em không phải một giấc mơ, tác phẩm trở thành hiện tượng của làng văn học thế giới. Những tác phẩm sau đó giúp ông được xếp vào hàng best-seller toàn cầu. Sách của Marc Levy được dịch ra 49 thứ tiếng, bán hơn 40 triệu bản trên khắp thế giới. Cuốn Mọi điều ta chưa nói - ra mắt năm 2008 - từng bán 400.000 bản chỉ sau hai tuần phát hành. Năm 2008, ông lần đầu đến Việt Nam giao lưu với độc giả.

Đạo diễn Việt Linh thành lập sân khấu Hồng Hạc tháng 12/2015. Kịch Hồng Hạc mang tiêu chí tôn vinh cảm xúc, đậm chất văn học và điện ảnh. Một số tác phẩm của sân khấu được khán giả đón nhận như Thiên Thiên (đạo diễn: Việt Linh, Phạm Hoàng Nam), Tro tàn rực rỡ (đạo diễn Lê Thụy), Giờ của Quỷ (đạo diễn Hồng Ánh), I am đàn bà (đạo diễn Hạnh Thúy)... hay những vở thể nghiệm như Ngộ nhận (đạo diễn Tây Phong), Tấm và hoàng hậu (đạo diễn Thiên Huân)...

Mai Nhật