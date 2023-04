Nhà văn Hàn vào chung khảo Booker Quốc tế

Cheon Myeong Kwan - nổi tiếng với "Ngoài kia dông bão lòng mẹ bình yên" - vào danh sách đề cử rút gọn giải Booker Quốc tế 2023.

Tiểu thuyết gia Hàn Quốc tranh giải với cuốn Whale, được Chi Young Kim dịch ra tiếng Anh. Tác phẩm kể những sự kiện kỳ lạ trong cuộc sống của các nhân vật tại một ngôi làng hẻo lánh ở Hàn Quốc. Theo The Guardian, các giám khảo cho biết tác phẩm sẽ khiến độc giả kinh ngạc, là cuốn sách đáng để đọc và chìm đắm trong đó một thời gian.

Tiểu thuyết gia Cheon Myeong Kwan tại Seoul hồi tháng 3. Ảnh: Yonhap News

Cheon Myeong Kwan (sinh năm 1964) là tiểu thuyết gia, biên kịch và đạo diễn phim người Hàn Quốc. Với tiểu thuyết đầu tay Whale, ông từng giành giải Tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi Tìm kiếm tác phẩm lần thứ 10 của Nhà xuất bản Munhakdongnae. Ngoài kia dông bão lòng mẹ bình yên (2010) của ông là tuyên ngôn về tình yêu, sự bao dung và nghị lực phi thường của người mẹ dành cho con. Sách từng được chuyển thể thành phim điện ảnh Boomerang Family (2013). Hai tác phẩm đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp của ông, thu hút sự chú ý của giới phê bình và độc giả.

Trailer 'Boomerang Family' Trailer phim "Boomerang Family" - chuyển thể từ tiểu thuyết "Ngoài kia dông bão lòng mẹ bình yên" - có sự tham gia của Gong Hyo Jin, Youn Yuh Jung. Video: YouTube CJ ENM

Danh sách rút gọn còn có hai cuốn dịch từ các ngôn ngữ chưa từng có trước đây trong giải thưởng: Boulder của Eva Baltasar được Julia Sanches dịch từ tiếng Catalan, Time Shelter của Georgi Gospodinov, do Angela Rodel dịch từ tiếng Bulgaria.

Boulder là câu chuyện về tình yêu và tình mẫu tử, được giám khảo nhận xét là cuốn sách rất mãnh liệt, thơ mộng. Time Shelter kể về việc mở một phòng khám điều trị cho những người mắc bệnh Alzheimer. Ban giám khảo nhận định tiểu thuyết giàu tính sáng tạo với giọng điệu táo bạo và bất ngờ khi đặt ra những câu hỏi cũ: Sự nguy hiểm của trí nhớ có chọn lọc, sự di truyền của tổn thương, cách nỗi nhớ có thể kìm hãm xã hội...

Sáu cuốn sách lọt vào danh sách rút gọn Booker Quốc tế 2023. Ảnh: International Booker Prize

Các tác phẩm còn lại được đề cử là: The Gospel According to the New World của nữ tác giả Maryse Condé, do chồng bà - Richard Philcox - dịch; Standing Heavy của GauZ', Frank Wynne dịch từ tiếng Pháp; Still Born của Guadalupe Nettel, do Rosalind Harvey dịch từ tiếng Tây Ban Nha.

The Gospel According to the New World nói về một cậu bé được đồn đại là con của Chúa. Tác phẩm được đánh giá mang phong cách vui vẻ và lạc quan, tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đầy trí tuệ và tinh thần hào hiệp. "Độc giả sẽ cảm nhận được sự dịu dàng đối với thế giới và nghề viết văn", đại diện ban giám khảo nhận định.

Standing Heavy xoay quanh hai thế hệ người Bờ Biển Ngà tìm cách làm công nhân không giấy tờ ở Paris. Theo giám khảo, đây là câu chuyện về chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa tiêu dùng, đặc điểm của quyền lực và niềm hy vọng dần biến mất trong thập niên 1960 - khi xã hội trở nên hoài nghi và tham nhũng.

Still Born kể về hai phụ nữ vật lộn với quyết định liệu có nên con hay không, được đánh giá là "sản phẩm của trí tuệ sâu sắc, miêu tả trung thực, không ủy mị và trắc ẩn về những lựa chọn của con người".

Tiếu thuyết gia Leïla Slimani là chủ tịch ban giám khảo năm nay. Ảnh: AFP

Chủ tịch ban giám khảo Leïla Slimani cho biết danh sách năm nay đa dạng, rất hay và cuốn hút. Những cuốn sách đều táo bạo, độc đáo, đảo ngược các giá trị cũ. "Tôi cảm thấy đây là những tác phẩm rất gợi cảm. Trong đó, câu hỏi về cơ thể là quan trọng. Cơ thể là gì và làm thế nào để bạn viết về trải nghiệm của cơ thể", Slimani nói.

Bên cạnh Slimani, ban giám khảo gồm Uilleam Blacker - một trong những dịch giả văn học tiếng Ukraine hàng đầu của Anh, tiểu thuyết gia Malaysia Tan Twan Eng từng vào danh sách rút gọn giải Booker Quốc tế, Parul Sehgal - nhà văn kiêm nhà phê bình tại New Yorker, Frederick Studemann - biên tập viên văn học của Financial Times.

Giải Booker Quốc tế trị giá 50.000 bảng, được trao hàng năm cho một tiểu thuyết hoặc tuyển tập truyện ngắn được viết nguyên bản bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, đã được dịch sang tiếng Anh, xuất bản ở Anh hoặc Ireland. Số tiền thưởng được chia đều cho tác giả và dịch giả của cuốn sách đoạt giải.

Kết quả sẽ được công bố tại buổi lễ ở London vào ngày 23/5. Tác phẩm đoạt giải năm ngoái là Tomb of Sand của Geetanjali Shree, do Daisy Rockwell dịch từ tiếng Hindi.

Thanh Giang