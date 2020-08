Nhà văn Hà Lan đoạt giải Man Booker Quốc tế

Nhà văn 29 tuổi - Marieke Lucas Rijneveld - là người trẻ nhất thắng giải Man Booker Quốc tế với tiểu thuyết đầu tay.

Rijneveld đoạt giải văn chương danh giá nhờ tiểu thuyết The Discomfort of Evening - khai thác góc đen tối của gia đình sùng đạo. Tác phẩm viết bằng tiếng Hà Lan và được Michele Hutchison chuyển ngữ sang tiếng Anh.

Tác phẩm có bối cảnh vào đầu những năm 2000, xoay quanh một gia đình ở vùng quê Hà Lan có bốn người con, đối diện mất mát khi người con trai lớn Matthies qua đời trong chuyến trượt tuyết. Trước đó, cô em gái Jas 10 tuổi, trong cơn tức tối vì không được đi chơi, ước rằng người anh chết đi, thay con thỏ bị giết làm thịt cho bữa ăn Giáng sinh. Bi kịch ập đến, người em sống trong tội lỗi, hối hận. Gia đình dần mất đoàn kết, mỗi thành viên tự dằn vặt, chịu đựng nỗi đau mất người thân.

"The Discomfort of Evening" phát hành lần đầu ở Hà Lan vào năm 2018. Đầu tháng 8, nhà xuất bản Faber phát hành phiên bản chuyển ngữ ở Mỹ. Ảnh: Faber.

Quyển sách cuốn hút Ted Hodgkinson - trưởng ban giám khảo giải thưởng - ngay từ những trang đầu nhờ góc nhìn khác biệt của một đứa trẻ. Tác giả nhập vai Jas, viết sách ở ngôi thứ nhất để qua suy nghĩ của nhân vật chính - miêu tả những xung đột trong gia đình. Những thành viên không biết cách chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Như người lớn sùng đạo quá mức, đánh con vì không tôn trọng Chúa. Người con Obbe để nguôi ngoai nỗi đau mất anh, bắt đầu có sở thích hành hạ động vật, còn Hanna nghĩ rằng có thể nói chuyện với người cõi âm.

Tác giả viết nên một tiểu thuyết đầy tính ẩn dụ. Giống như tên của mình - Jas - có nghĩa là áo khoác trong tiếng Hà Lan, cô không bao giờ cởi chiếc áo khoác màu đỏ vì xem nó như một chiếc khiên bảo vệ. Ở trường, giáo viên chỉ dùng đinh ghim đánh dấu trên bản đồ những nơi mình muốn đến. Thế là, cô bé tự ghim vào bụng vì "một ngày nào đó muốn đi đến thế giới của chính mình". Đôi khi Jas nghĩ về gia đình mình như: "hộp bánh quy trống rỗng, không ai có thể lấp đầy".

Quyển sách không dễ đọc, với nhiều tình tiết gây sốc, ám ảnh tâm lý. Trên Nytimes, nữ dịch giả Michele Hutchison nói gặp nhiều trở ngại khi diễn tả lại các tình tiết hãi hùng như hành hạ động vật. Tuy nhiên, sách được trau chuốt ngôn từ, đậm chất thơ, khiến quá trình dịch hấp dẫn.

Hodgkinson đánh giá tác phẩm kết nối những tâm hồn cô độc bị tổn thương, khơi gợi những cảm xúc sâu lắng nhất của con người. Rijneveld cảnh báo cha mẹ không nên thiếu quan tâm con cái và những khủng hoảng tâm lý sau mất mát cần được chú ý chữa trị. Tác giả nghĩ rằng trong thế giới hỗn loạn và trở nên đen tối, con người không được nao núng, phải sống hết mình để vượt qua khó khăn.



Giống như nhân vật chính, Rijneveld mang nỗi đau mất người thân từ khi anh trai 12 tuổi chết trong tai nạn xe cộ. Tuy nhiên, nhà văn mong cha mẹ hiểu rằng các tình tiết chỉ thuộc tiểu thuyết, không liên quan thực tế. Theo Guardian, quyển sách xuất bản vào năm 2018 nhưng gia đình tác giả chưa vội đọc vì e ngại các chi tiết gây sốc.

Marieke Lucas Rijneveld là người Hà Lan, sinh năm 1991. Năm 2015, Rijneveld ra mắt tập thơ đầu tay Kalfsvlies (tên tiếng Anh là Calf’s Caul), nhận giải C. Budding. Năm 2018, tiểu thuyết The Discomfort of Evening lần đầu xuất bản, giúp tác giả đoạt giải thưởng văn học danh giá trong nước - ANV Debutantenprijs. Ngoài sáng tác, tác giả còn công việc chăn nuôi.

Giải Man Booker Quốc tế tổ chức thường niên, tôn vinh tiểu thuyết, truyện ngắn xuất sắc từ nhiều quốc gia. Các đầu sách phải được dịch sang tiếng Anh và xuất bản ở Mỹ, Anh và Ireland. Vì thế, giải thưởng trao cho tác giả và cả dịch giả. Dàn giám khảo gồm: Ted Hodgkinson, Lucie Campos, Jennifer Croft - thắng giải năm 2018 khi dịch thuật tiểu thuyết Flights của Olga Tokarczuk, nhà văn Valeria Luiselli, nhà thơ Jeet Thayil. Năm nay, từ 124 tác phẩm, họ chọn ra sáu quyển vào vòng chung kết. Những nhà văn góp mặt ở vòng cuối mùa giải năm nay được đánh giá ngang tài, ngang sức, có phong cách viết độc đáo.

Những tác phẩm vào chung kết Booker Prize Quốc tế 2020: Yoko Ogawa's The Memory Police (tác giả Yoko Ogawa, dịch giả Stephen Snyder). The Enlightenment of the Greenage Tree (tác giả Shokoofeh Azar, dịch giả ẩn danh). The Adventures of China Iron (tác giả Gabriela Cabezón Cámara, dịch giả Iona Macintyre và Fiona Mackintosh). Tyll (tác giả Daniel Kehlmann, dịch giả Ross Benjamin). Huriricane Season (tác giả Fernanda Melchor, dịch giả Sophie Hughes).

