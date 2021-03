Nhà văn đoạt Nobel Văn học 2017 tái xuất

Nhà văn giành Nobel Văn học 2017 Kazuo Ishiguro ra sách mới - "Klara and the Sun", viết về trí thông minh nhân tạo.

Trở lại văn đàn sau bốn năm đoạt giải, Ishiguro tiếp tục phát huy chủ đề "phản địa đàng" - nói về thế giới tưởng tượng u ám, phát triển theo hướng tiêu cực. Với tiểu thuyết mới, ông thể hiện nỗi sợ đang hiện hữu của con người - sự xâm chiếm của công nghệ.

Tiểu thuyết "Klara and the sun" - được viết bằng tiếng Anh, ra mắt ngày 2/3. Ảnh: Penguinrandomhouse.

Sách thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, xoay quanh vòng đời của robot thông minh Klara - một trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) do Mỹ chế tạo. Được tạo hình như đứa bé, robot có nhiệm vụ chăm sóc, làm bạn với trẻ em. Người máy được Josie - cô bé mắc bệnh hiểm nghèo, chọn làm bạn đồng hành. Trong khi đó, người mẹ ủ mưu biến đổi robot thông minh thành bản sao của con gái. Cỗ máy được cho học cách cảm nhận nỗi đau, niềm vui như con người.

Tác giả nhập vai robot để dẫn chuyện. Từ góc nhìn của người máy, tác phẩm được dẫn dắt tinh tế, làm nổi bật giá trị con người và tầm quan trọng của bản sắc tâm hồn. Tuy sao chép y hệt điệu bộ, giọng nói, máy móc vẫn không thể chạm đến tầng sâu nội tâm phức tạp của con người.

Tác phẩm cảnh báo một tương lai đáng lo vì xã hội thay đổi dần theo công nghệ. Josie thuộc lớp trẻ em được cải tạo gene để tăng cường trí thông minh, có nền giáo dục tiên tiến nhất. Còn những người bình thường học giáo trình lạc hậu, bị xem thường trong xã hội. Nhân loại luôn quay cuồng trong vòng xoáy tìm kiếm loại gene hoàn hảo, hướng đến sự sống vĩnh cửu.

Nhà văn Anh gốc Nhật định viết sách cho thiếu nhi, nhưng con gái ngăn cản vì cho rằng câu chuyện "đen tối", gợi ra nhiều góc khuất trong xã hội. Đề tài tác phẩm khai thác hiện tượng "thung lũng kỳ lạ" (Uncanny Valley) - khi robot ngày càng giống con người. Nhận mình là nhà văn của "thế hệ già", ông lo lắng tình hình thế giới, với bất ổn xã hội về kinh tế, giai cấp, nhân quyền. Bằng trí tưởng tượng, nhà văn vẽ ra viễn cảnh xã hội tàn bạo, để càng nâng cao tình người, ánh sáng của niềm tin, hy vọng.

Nhà văn Kazuo Ishiguro năm nay 67 tuổi. Con gái ông Naomi - cũng theo nghề văn, cùng vợ góp phần chỉnh sửa bản thảo. Nhà văn xem những lời góp ý, động viên từ người thân là động lực để phát triển. Ông sáng tác không vì giải thưởng nào, chỉ mong muốn văn chương của mình chạm đến những ngách chưa ai nói đến. Ảnh: KazuoIshiguro.

Sinh ra tại Nhật, Ishiguro cùng gia đình chuyển đến Anh lúc năm tuổi. Năm 16 tuổi, ông được mẹ tặng cuốn Tội ác và Trừng phạt của nhà văn Nga Fyodor Dostoevsky, bắt đầu có hứng thú với văn chương. Trong những năm tháng tuổi trẻ, chủ nhân của giải Nobel 2017 muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock, từng viết hơn 100 bản nhạc. Do đó, ông hết sức vui mừng khi thần tượng Bob Dylan cũng thắng giải.

Tác giả quan niệm việc viết văn tựa cuộc chiến của samurai. Hết sức tập trung suy nghĩ và quyết đoán khi đặt bút, nhà văn như bậc thầy kiếm thuật hạ thanh gươm sắc bén trên chiến trận. Nytimes đánh giá ông có giọng văn cô đọng, linh hoạt, chinh phục nhiều thể loại văn chương: trinh thám, tình cảm, khoa học viễn tưởng. Dù luôn khai thác vấn đề nhân đạo, tâm lý con người, sự phân biệt giai cấp... tác giả cố gắng sáng tác trong bối cảnh khác biệt. Như tiểu thuyết The Remains of the Day (Tàn ngày để lại) diễn ra sau Thế chiến thứ hai tại Anh, tác phẩm Never Let Me Go (Mãi đừng xa tôi) giả định việc con người được nuôi để lấy nội tạng. So sánh với các tác phẩm trước, Guardian nhận định tác giả trao cho tác phẩm mới một kết thúc có hậu, ít đau thương, u ám.

Trong gần 40 năm làm nghề, nhà văn sáng tác tám tiểu thuyết, hầu hết được vinh danh. Năm 28 tuổi, ông đoạt Winifred Holtby Prize với tác phẩm đầu tay A Pale View of Hills. Tiểu thuyết viết về hậu Thế chiến thứ hai ở Nhật - An Artist of the Floating World (1986) - được trao Whitbread Book Award. Năm 1989, Booker Prize xướng tên tác phẩm nổi tiếng nhất của ông - The Remains of the Day. Năm 2017, ông giành Nobel Văn học. Một số tác phẩm khác là When We Were Orphans (2000), Never Let Me Go (2005).

Quỳnh Quyên (theo Guardian, Nytimes)