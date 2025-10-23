Nhà văn Đỗ Kim Cuông qua đời

Hà NộiNhà văn Đỗ Kim Cuông, tác giả quen thuộc của các đề tài về người lính, qua đời ngày 23/10 ở tuổi 74.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết nhận tin buồn từ gia đình nhà văn Đỗ Kim Cuông. Trong khoảng 40 năm sáng tác, nhà văn giới thiệu nhiều tiểu thuyết đề tài chiến tranh, người lính trong thời chiến và thời bình.

Ông Nguyễn Quang Thiều nhận định: "Các tác phẩm của Nguyễn Kim Cuông như chống lại sự lãng quên, vô cảm, những giả dối và ác độc của con người, những thứ ngày càng như được quyền công khai hóa trong đời sống".

Loạt tác phẩm nổi bật của ông gồm: Người đàn bà đi trong mưa (1987), Nửa vành trăng khuyết, Một nửa đại đội (1988), Hai người còn lại (1989), Thung lũng tử thần (1990), Miền hoang dã (1991), Vùng trời ảo mộng (1993), Chuyện tình ở biển, Mảnh sân sau u ám (1993), Tự thú của người gác rừng (1996), Giáp ranh (1996), Cát trắng (1997), Đêm ngâu (1999), Người dị hình (2000), Thủ lĩnh vùng sông Tô (2001).

Nhà văn Đỗ Kim Cuông. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam

Ông sinh năm 1971 ở Thái Bình, nhập ngũ từ năm 17 tuổi, có chín năm chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Huế. Ký ức về những đồng đội, những trận đánh ác liệt ám ảnh ông và đi vào nhiều trang viết. Nhà văn từng giành giải A cuộc thi sáng tác văn học do Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng tổ chức năm 1995, giải A cuộc thi truyện vừa do Hội Nhà văn Việt Nam và tạp chí Tác phẩm mới tổ chức năm 1998, giải Cây bút vàng của Hội Nhà văn Việt Nam và Tạp chí Văn nghệ Công an năm 1998.

Tiểu thuyết "Sau rừng là biển" của nhà văn Đỗ Kim Cuông, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2022. Ảnh: NXB Hội Nhà văn

Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ như Nguyên bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Khánh Hòa, Tổng biên tập tạp chí Nha Trang, nguyên trưởng ban đại diện báo Văn nghệ tại Nam Trung Bộ, ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.

Hà Thu