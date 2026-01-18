'Nhà văn bí mật sinh con cho Elon Musk' kiện xAI

Nhà văn 28 tuổi Ashley St. Clair kiện xAI, công ty của Elon Musk với lý do Grok tạo ảnh nhạy cảm về mình mà không có sự đồng ý.

Đơn kiện được trình tại tòa án New York giữa tuần qua nêu: "Grok của xAI, một chatbot AI tạo sinh, dùng AI để lột bỏ quần áo, làm nhục các nạn nhân".

St. Clair cũng cáo buộc trong tháng 1, Grok đã tạo và phát tán "vô số nội dung deepfake mang tính lạm dụng tình dục, riêng tư và hạ thấp" về cô theo yêu cầu của người dùng, kể cả sau khi cô thông báo với Grok rằng mình không đồng ý với việc bị cởi đồ kỹ thuật số. St. Clair cho biết, nội dung deepfake này bao gồm một bức ảnh cô mặc quần áo đầy đủ khi 14 tuổi bị chỉnh sửa thành mặc bikini và một số hình ảnh khác thể hiện cô khi trưởng thành trong các tư thế gợi cảm.

Vụ kiện diễn ra sau khi xAI thông báo chatbot Grok sẽ dừng tạo ảnh nhạy cảm hôm 14/1. "Chúng tôi đã triển khai biện pháp kỹ thuật để ngăn tài khoản Grok chỉnh sửa hình ảnh người thật mặc trang phục hở hang như bikini. Hạn chế này áp dụng cho mọi người dùng, gồm cả người dùng trả phí", xAI thông báo trên X.

Cùng ngày, Elon Musk, CEO xAI, cũng khẳng định không hay biết về bất kỳ "hình ảnh khỏa thân của người chưa đủ tuổi" nào do Grok tạo ra. Ông nhắc lại rằng Grok được lập trình để từ chối những yêu cầu bất hợp pháp và phải tuân thủ luật pháp của mỗi bang hoặc mỗi quốc gia. "Rõ ràng là Grok không tự động tạo ra hình ảnh, nó chỉ làm vậy theo yêu cầu của người dùng", ông nói.

Ashley St. Clair xuất hiện trên CNN ngày 14/1.

xAI cũng kiện ngược lại St. Clair tại Texas, yêu cầu bồi thường 75.000 USD, với lập luận rằng khi đồng ý các điều khoản dịch vụ của xAI, St. Clair có nghĩa vụ đưa mọi tranh chấp giữa mình và xAI, cũng như các công ty liên kết của xAI, ra xét xử tại tòa án hạt Tarrant, bang Texas.

Carrie Goldberg, luật sư của St. Clair, chỉ trích phản ứng của xAI trong email gửi tới CNN. Goldberg viết: "Tôi chưa từng nghe đến việc bị đơn đi kiện một người chỉ vì người đó đã thông báo về ý định sử dụng hệ thống pháp lý. Cách họ đối xử tệ với cô ấy trên mạng đã được lặp lại trong chiến lược pháp lý của họ". Bà cho biết thêm, bất kỳ tòa án nào cũng sẽ nhận ra bản chất những cáo buộc của St. Clair, vì "với việc tạo ảnh nhạy cảm không được sự đồng ý của các bé gái và phụ nữ, xAI là mối nguy hại cộng đồng và là sản phẩm không an toàn".

Trước đó, Ashley St. Clair trở nên nổi tiếng khi tiết lộ "bí mật sinh con cho Elon Musk" vào tháng 2/2025 và từng công khai tranh cãi với Musk. Đầu tuần này, Musk viết trên X rằng ông dự định giành quyền nuôi con hoàn toàn.

Thu Thảo (Theo CNN, AP)