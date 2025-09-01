Nhà tuyển dụng Mỹ chuộng ứng viên biết dùng Excel

AI đang thúc đẩy cuộc chiến giành nhân tài ở Thung lũng Silicon, nhưng Excel vẫn là kỹ năng được săn đón hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Microsoft Excel, phát hành lần đầu năm 1985, là kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong các bản mô tả công việc theo thống kê của Course Report, công ty Mỹ chuyên về giáo dục công nghệ.

Course Report xem xét hơn 12 triệu thông báo tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ trên nền tảng Indeed hè năm nay để xác định những kỹ năng được săn đón nhất tại Mỹ. Kết quả, Excel đứng đầu với 531.000 lượt đề cập, vượt xa Python, ngôn ngữ lập trình thiết yếu dùng trong AI, với 67.000 lượt, và SQL, một ngôn ngữ lập trình khác dùng trong quản lý dữ liệu, với 60.000 lượt. Kỹ năng liên quan đến AI được nhắc đến ít hơn. Cụ thể, học máy được nhắc đến 31.000 lượt còn AI chỉ là 25.000.

Ảnh: Mezha

Một thống kê khác của công ty JobLeads dựa trên tin tuyển dụng tại Mỹ trên LinkedIn hai năm qua cũng tiết lộ những kỹ năng công nghệ mà nhà tuyển dụng mong muốn nhất ở ứng viên. Theo đó, Ansible, hệ thống tự động hóa IT, là kỹ năng chuyên môn được săn đón nhất, xuất hiện trong 9.269 tin tuyển dụng. Excel theo sát với 8.512 tin, bỏ xa vị trí thứ ba là ngôn ngữ lập trình SQL với 4.880 tin. Theo EBN, Excel được sử dụng trong rất nhiều công việc, từ marketing đến phân tích dữ liệu.

Business Insider nhận định, ngành công nghệ cần những chuyên gia Excel để giúp quản lý "xương sống" của cơn sốt AI: dữ liệu. Cuộc săn lùng dữ liệu diễn ra khốc liệt đến mức ngay cả những công ty AI hàng đầu cũng đang nỗ lực tìm cách vượt giới hạn, thậm chí đôi khi đứng trước nguy cơ vi phạm bản quyền. Một số công ty chuyển sang dùng dữ liệu tổng hợp, tức dữ liệu do các thuật toán học máy tạo ra từ dữ liệu gốc.

Rajoshi Rhosh, đồng sáng lập startup AI PromptQL, cho rằng chuyên môn về Excel sẽ còn được săn đón trong thời gian dài. "Excel đã ăn sâu vào cách các doanh nghiệp suy nghĩ và vận hành. Điều sẽ thay đổi là cách dữ liệu được đưa vào Excel", ông nói. "Khi AI phát triển, vai trò thực sự của nó là cung cấp trực tiếp dữ liệu chính xác theo bối cảnh cho những công cụ mà mọi người tin tưởng như Excel".

Thu Thảo (Theo Business Insider, EBN)