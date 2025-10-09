Nhà tù Pháp phải bồi thường cho phạm nhân vì làm mất máy chơi game

Tòa tuyên trại giam có lỗi khi máy chơi game và bộ điều khiển của nam tù nhân bị hỏng hóc, thất lạc trong quá trình chuyển trại nên phải đền cho anh này.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 23/8/2022, khi tù nhân (không được tiết lộ danh tính) được chuyển từ trại giam Châteaudun đến trại giam Orléans-Saran, cách khoảng 70 km.

Tù nhân đã chứng minh được tài sản của mình bị hư hại trong quá trình chuyển giao, do đó đã khiếu nại tới ban quản lý nhà tù song không thành công. Anh ta do đó đã khởi kiện và đã nhận được khoản bồi thường 200 euro, ít hơn nhiều so với mức yêu cầu, Cnews đưa tin hôm 5/10.

Chuyên gia luật đánh giá, vụ án này cho thấy nghĩa vụ của nhà chức trách trong việc bảo vệ tài sản do mình quản lý, ngay cả khi nó thuộc về người đang chịu án tù.

Nhiều người có thể ngạc nhiên khi biết tù nhân ở Pháp có thể tiếp cận một số tiện nghi như máy chơi game - loại mặt hàng được bán trong các "canteen" nhà tù, tức là các siêu thị trong các trung tâm tạm giam.

Tuy nhiên, những quyền tiếp cận này vẫn bị quản lý chặt chẽ và chỉ những người đang thụ án dài hạn, có quá trình cải tạo tốt mới được hưởng, tùy thuộc vào quy định của từng nhà tù.

Cục Quản lý Trại giam Liên vùng Dijon (DISP) lưu ý rằng máy chơi game được phép sử dụng trong tù, nhưng phải tuân theo một số điều kiện nhất định. Chúng phải được mua "bằng tiền của tù nhân" thông qua một danh mục được Bộ Nội vụ phê duyệt và không được phép truy cập internet.

Một số trò chơi điện tử bị coi là quá bạo lực bị nghiêm cấm như GTA 6, tựa game rất nổi, với nhân vật chính là tội phạm, là một trong các game điển hình tù nhân bị cấm chơi.

Chính quyền cũng chỉ ra rằng những hoạt động giải trí này đóng một vai trò quan trọng vì một tù nhân bận rộn thường "ít bạo lực hơn và gây ra ít vấn đề hơn". Như một quan chức đã nhắc nhở giới truyền thông Pháp, "nhà tù là sự tước đoạt tự do, chứ không phải là tước đoạt mọi quyền".

Chơi game như một công cụ phục hồi chức năng là một phương pháp ngày càng được sử dụng trong hệ thống nhà tù. Ngay từ năm 2018, một số trại tạm giam đã tổ chức một hoạt động xoay quanh trò chơi điện tử. Các giải đấu thậm chí còn được tổ chức ngay trong nhà tù.

"Do dân số nhà tù ngày càng trẻ hóa, chúng tôi có ngày càng nhiều tù nhân lớn lên cùng trò chơi điện tử. Việc chúng tôi phát triển các hoạt động dành cho họ là điều bình thường ", Stéphane Dupuy, một quản giáo kiêm người đam mê trò chơi điện tử, giải thích.

Hải Thư