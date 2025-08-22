Nhà tù 'méo mặt' với phạm nhân nặng gần 300 kg

ÁoPhạm nhân nặng 289 kg đang khiến nhà tù Korneuburg đau đầu bởi chi phí giam giữ và chăm sóc y tế cao gấp 10 lần tù nhân thường.

Người đàn ông 29 tuổi bị bắt sau khi cảnh sát khám nhà ở Vienna và phát hiện 45 kg cần sa, 2 kg cocaine, gần 2 kg amphetamine cùng hơn 2.000 viên thuốc lắc. Ban đầu, phạm nhân này bị giam tại nhà tù Josefstadt, nhưng chỉ vài ngày sau gần làm gãy giường vì cân nặng nên được chuyển đến cơ sở Korneuburg, cách thủ đô 15 km.

Tại Korneuburg, anh được bố trí giường hàn chắc chắn và có y tá chăm sóc 24/24. Phương án giam giữ trong bệnh viện với giám sát an ninh bị loại bỏ vì quá tốn kém, dù chi phí hiện tại vẫn lên tới 2.090 USD mỗi ngày, cao gấp 10 lần tù nhân bình thường.

Để đáp ứng việc giam giữ, nhà tù phải cải tạo cửa ra vào và hành lang với chi phí khoảng 23.200 USD, đồng thời đặt may quần áo riêng từ một công ty bên ngoài do không có kích cỡ phù hợp.

Người này được áp dụng chế độ ăn đặc biệt nhằm kiểm soát tiểu đường và cao huyết áp, thực đơn do một công ty dinh dưỡng thiết kế với chi phí 348 USD mỗi ngày. Các bác sĩ nhận định việc quản lý sức khỏe rất phức tạp vì anh từ chối tham gia chương trình giảm cân, làm dấy lên lo ngại về biến chứng y tế trong thời gian giam giữ.

Ngoài ra, anh có tiền sử bệnh tim, khiến bác sĩ tại Korneuburg lo ngại nên cấp máy khử rung tim tự động với chi phí khoảng 3.480 USD. Nhà tù cũng thuê thêm hai nhân viên an ninh chuyên trách, được đào tạo hỗ trợ di chuyển và xử lý cơn đau tim, chi phí khoảng 580 USD mỗi ngày, chưa tính vào gói y tế.

Mỗi chuyến vận chuyển đặc biệt cho tù nhân này tốn khoảng 5.800 USD, vì vậy các cuộc thẩm vấn được thực hiện qua video để tiết kiệm.

Tuy vậy, chi phí giam giữ vẫn gây tranh luận tại Áo. "Người dân bên ngoài thường phải chờ lâu mới được khám bác sĩ, trong khi ngân sách cho phạm nhân lại được ưu tiên", một người bình luận.

Nhóm vận động quyền lợi người nộp thuế Korneuburg đã biểu tình bên ngoài nhà tù, yêu cầu chính phủ minh bạch chi phí giam giữ và cho rằng nguồn lực đang phân bổ thiếu công bằng, nhất là khi hệ thống y tế công thường quá tải.

Các chính trị gia đang kêu gọi chuyển những tù nhân có nhu cầu đặc biệt như béo phì nghiêm trọng sang cơ sở y tế chuyên biệt để giảm áp lực tài chính cho hệ thống tư pháp. Bộ Tư pháp Áo cho hay họ đang cân nhắc giải pháp dài hạn, trong đó có xây dựng khu giam giữ riêng, nhưng điều này cần ngân sách đáng kể từ quốc hội.

Một số luật sư nhân quyền ở Áo cho rằng việc giam giữ người đàn ông này trong nhà tù thông thường có thể vi phạm tiêu chuẩn quốc tế, do cơ sở vật chất không phù hợp với người béo phì nghiêm trọng.

Họ đề xuất chuyển anh đến bệnh viện có an ninh cao để bảo đảm điều kiện sống, dù chi phí lớn. "Giữ một người trong điều kiện không đáp ứng nhu cầu y tế cơ bản có thể bị coi là thiếu nhân đạo", một luật sư nói.

