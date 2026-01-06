Nhà tù giam giữ Tổng thống Venezuela ở New York

Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đang bị giam tại nhà tù ở Brooklyn, nơi có lịch sử bạo lực và cơ sở vật chất kém, nhưng giới chức Mỹ cho biết tình trạng gần đây đã cải thiện.

Quân đội Mỹ ngày 3/1 thực hiện chiến dịch bắt và đưa Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores đến Mỹ, giam họ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC).

MDC, nằm ở khu Sunset Park, Brooklyn, là nơi giam giữ khoảng 1.300 tù nhân, trong đó có nhiều tội phạm gây chú ý như ca sĩ Sean "Diddy" Combs, nhà sáng lập sàn tiền số FTX Sam Bankman-Fried hay Luigi Mangioni, người ám sát CEO bảo hiểm United Healthcare.

Tù nhân ở MDC chủ yếu là các bị cáo đang chờ xét xử tại các tòa án liên bang ở New York. Juan Orlando Hernández, cựu tổng thống Honduras, từng bị giam tại MDC trong thời gian xét xử tội buôn lậu hàng trăm tấn cocaine vào Mỹ. Bị kết tội và tuyên án 45 năm tù, ông Hernández đã được Tổng thống Donald Trump ân xá và trả tự do vào tháng 12.

Đây cũng là nơi giam giữ Hugo Carvajal, cựu giám đốc cơ quan tình báo Venezuela. Ông Carvajal đã quay lưng với ông Maduro từ năm 2019 và từng bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền Mỹ.

Theo truyền thông Mỹ, ông Maduro đang bị giam biệt lập.

Bên ngoài nhà tù MDC ở Brooklyn, New York, ngày 4/1. Ảnh: AFP

Trong những năm qua, nhà tù này bị chỉ trích vì điều kiện giam giữ tồi tệ và tình trạng bạo lực, từng bị mô tả là "địa ngục trần gian". Hai tù nhân đã bị bạn tù sát hại trong năm 2024, nhiều nhân viên trại giam bị truy tố vì nhận hối lộ hoặc tuồn hàng cấm vào bên trong. Mùa đông năm 2019, một sự cố mất điện từng khiến cơ sở này chìm trong bóng tối và giá lạnh suốt một tuần.

Tổ chức Legal Aid Society năm ngoái chỉ trích "lịch sử bạo lực, bỏ bê chăm sóc y tế, cùng hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền và quyền công dân" tại MDC. Tổ chức nói rằng nhà tù không có hệ thống sưởi vào mùa đông, thức ăn "đầy giòi bọ". Spectrum News NY1 đã thu được các video cho thấy "gián bò trên thức ăn", nhà tắm nấm mốc.

Trước phiên tòa xét xử Diddy, luật sư của rapper này lập luận một số tòa án khu vực đã công nhận điều kiện tại MDC "không phù hợp để giam giữ chờ xét xử". Trong đơn kháng cáo hồi tháng 10/2025, các luật sư mô tả MDC thường xuyên phục vụ Diddy đồ ăn hết hạn, có giòi.

Ông Maduro tại văn phòng DEA ở New York. Ảnh: NY Post

Tuy nhiên, Cục Nhà tù Liên bang Mỹ gần đây cho biết họ đã nỗ lực cải thiện điều kiện giam giữ. Cơ sở này đã bổ sung quản giáo và nhân viên y tế, giải quyết hơn 700 yêu cầu bảo trì tồn đọng. Hệ thống điện nước, dịch vụ ăn uống cùng hệ thống sưởi và điều hòa không khí đã được nâng cấp.

Giới chức liên bang cũng nỗ lực trấn áp tội phạm bên trong trại giam. Tháng 3 năm ngoái, 23 tù nhân đã bị truy tố với nhiều tội danh, từ tuồn vũ khí giấu trong túi bánh Doritos cho đến đâm trọng thương một phạm nhân - người bị kết án sát hại huyền thoại hip-hop Jam Master Jay.

MDC đã bị giám sát chặt chẽ hơn kể từ năm 2021, khi Cục Nhà tù Liên bang đóng cửa một trại giam khác tại New York là Trung tâm Cải huấn Metropolitan (MCC). Quyết định này được đưa ra sau khi vụ tự tử của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein phơi bày tình trạng an ninh lỏng lẻo, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng cùng điều kiện giam giữ tồi tệ, nguy hiểm tại nhà tù đó.

"Tóm lại, MDC hiện an toàn cho cả tù nhân lẫn nhân viên", Cục Nhà tù Liên bang tuyên bố hồi tháng 9. Số lượng tù nhân cũng đã giảm xuống từ mức 1.580 hồi tháng 1/2024. Theo cơ quan này, sự sụt giảm đó đã giúp hạn chế "đáng kể" tỷ lệ tội phạm và nạn tuồn hàng cấm vào trại.

Đức Trung (Theo AP, Insider, Guardian, WSJ)