Nhà Trump rục rịch chuẩn bị cuộc sống hậu Nhà Trắng

Dinh thự Mar-a-Lago của Trump ở Florida đang được cải tạo, trong khi Đệ nhất phu nhân Melania cũng tìm trường mới cho cậu ấm Barron tại đây.

Các nguồn thạo tin gần đây cho biết dù Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về kế hoạch sau khi rời nhiệm sở của Trump, dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, đang nhanh chóng được cải tạo và mở rộng.

"Họ chắc chắn đang cải tạo khu nhà của ngài ấy trong Câu lạc bộ Mar-a-Lago để khiến cho nó lớn hơn, hiện đại hơn và phù hợp với nhu cầu sử dụng hơn", nguồn thạo tin nói.

Người này cho biết thêm Mar-a-Lago là một biểu tượng và là tòa nhà mà Tổng thống Mỹ rất tự hào. "Thật hợp lý khi ngài ấy muốn ở đó và biến nó trở thành nhà của mình", nguồn tin khẳng định.

Quý tử Barron Trump (trái) cùng vợ chồng Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 16/8. Ảnh: Reuters.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng được cho là đang bắt đầu tìm kiếm các trường học phù hợp trong khu vực cho con trai Barron 14 tuổi. "Họ đã xem xét khắp hạt Palm Beach và hạt Broward lân cận để tìm đúng nơi. Đã có một số lựa chọn và họ sẽ sớm đưa ra quyết định", nguồn thạo tin cho hay.

Tổng thống Trump là người gốc New York, song ông luôn thích dành thời gian cho Florida, bang đã bỏ phiếu cho ông năm 2016 và năm nay. Trump năm ngoái thông báo cùng gia đình chuyển nơi thường trú từ New York đến Florida vì "bị lãnh đạo thành phố và bang New York đối xử rất tệ". Ông cho biết Palm Beach sẽ trở thành nơi thường trú của ông cùng gia đình.

"Dù có chuyện gì trên thế giới, Tổng thống vẫn được đối xử như ông hoàng tại Mar-a-Lago. Ngài ấy rất thích sống ở đây", một nguồn tin nhận định.

Theo một nguồn tin của Nhà Trắng, gia đình Trump "sở hữu rất nhiều nhà và sẽ di chuyển qua lại giữa chúng". Tài sản của Tổng thống gồm các câu lạc bộ khác ở Bedminster, New Jersey và Tháp Trump ở thành phố New York.

ABC News hôm 23/11 cũng dẫn các nguồn thạo tin cho biết Sở Mật vụ Mỹ đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng bảo vệ Trump tại Florida, nơi ông có thể về ở sau khi rời Nhà Trắng.

Ngọc Ánh (Theo Business Insider)