Nhà trong ngõ giảm hàng trăm triệu đồng vẫn khó bán

Nhiều tháng không tìm được khách mua căn nhà 56 m2 trong ngõ ở Nam Từ Liêm, anh Hùng chấp nhận giảm 500 triệu đồng, còn 11 tỷ nhưng vẫn khó thanh khoản.

Anh Việt Hùng, nhà đầu tư tại Hà Nội, đã xuống tiền mua một căn nhà rộng 56 m2 tại khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm vào giữa năm ngoái. Căn nhà nằm trong ngõ vừa đủ hai xe máy tránh nhau, gồm 4 tầng, xây gần chục năm, giá 8,7 tỷ đồng (khoảng 155 triệu đồng một m2). Anh chi thêm khoảng 400 triệu đồng để cải tạo, thay nội thất, chờ thời điểm sang tay chốt lời.

Đầu năm nay, áp lực lãi vay khiến kế hoạch bán nhà của anh diễn ra sớm hơn. Giá anh này muốn thu về lên đến 11,5 tỷ đồng (khoảng 205 triệu đồng một m2), bao thuế, phí sang nhượng. Tuy nhiên rao bán 4 tháng, căn nhà vẫn chưa tìm được chủ mới. Một số khách sau khi đến xem, thương lượng giảm giá xuống mức quanh 10 tỷ nhưng anh không đồng ý.

Gần đây, thấy tâm lý đầu tư giảm nhiệt, anh Hùng cho biết đã ký gửi thêm nhiều môi giới trong khu vực với giá 11 tỷ, giảm 500 triệu đồng so với kỳ vọng ban đầu để nhanh có thanh khoản. "Nếu có khách thiện chí mua, tôi sẽ gia lộc thêm vì đang cần tiền gấp", nhà đầu tư này cho hay.

Thành Chung, một môi giới chuyên nhà thổ cư tại Hà Nội, cho biết ba tháng qua, thị trường nhà trong ngõ có dấu hiệu hạ nhiệt sau một năm tăng nóng. Một số căn giảm giá sâu hàng trăm triệu đồng do chủ nhà áp lực tài chính, muốn nhanh có thanh khoản để chuyển đổi kênh đầu tư.

Môi giới này ví dụ một căn nhà trong ngõ tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm có diện tích 38 m2 được chủ rao giá 8 tỷ đồng (tương đương 210 triệu đồng một m2), giảm 500 triệu đồng so với cuối năm ngoái. Căn này cao 5 tầng, đã được sang sửa, đầu tư nội thất mới. Tương tự, một căn nhà trong ngõ cụt, diện tích 35 m2 tại Biên Giang, Hà Đông được chủ hạ giá 400 triệu đồng, còn 3,6 tỷ đồng. Căn này được Chung chào bán từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa chốt được giao dịch vì nhà không có sổ.

Dữ liệu của nền tảng rao tin địa ốc Batdongsan cho thấy thị trường địa ốc Hà Nội có dấu hiệu giảm nhiệt ở nhiều phân khúc từ đầu quý II. Trong đó mức độ quan tâm phân khúc nhà riêng lẻ sụt giảm khoảng 17% theo tháng, còn lượng tin đăng rao bán sụt khoảng 3%.

Tương tự, dữ liệu của kênh rao tin Nhà tốt cũng chỉ ra giá bán nhà đất tại nhiều khu vực ở Hà Nội hạ nhiệt 2-6% so với cuối quý I. Đơn cử, mặt bằng giá rao nhà đất phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm sụt 6,4%, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm giảm 1,8% hay phường Yên Nghĩa, Biên Giang quận Hà Đông giảm 2%.

Một dãy nhà trong ngõ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Nhiều nhà trong ngõ khó bán do giá neo cao khiến người mua chần chừ. Hãng dịch vụ bất động sản OneHousing cho biết năm ngoái, giá nhà đất tại nhiều quận ở Hà Nội liên tục tăng, dao động 17-33% sau một năm. Giá tăng vượt khả năng chi trả của nhiều người khiến giao dịch nhà thổ cư ở Thủ đô có dấu hiệu lao dốc từ đầu năm nay. Quý I, đơn vị này ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch đất thổ cư, giảm 59% so với quý IV/2024 và giảm 54% so cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cao ốc quốc tế Hồ Tây, cho hay so với đà tăng 30-40% của năm ngoái, mức giảm vài trăm triệu đồng được chủ nhà hay môi giới quảng cáo bản chất là "giảm kỳ vọng lợi nhuận". Nếu mua từ năm ngoái, họ rất khó lỗ dù hạ giá bán trăm triệu đồng thời điểm này.

Ông Thanh cho biết khi thị trường đi xuống, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) không còn, chủ nhà và môi giới có thể dùng chiêu "giảm giá" hay "cắt lỗ" để thu hút người mua. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng phần lớn người mua hiện nay đều giữ tâm lý cẩn trọng và muốn chờ giá giảm thêm.

Cùng quan điểm, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty EZ Property, cho rằng phần lớn khách tìm nhà trong ngõ là nhà đầu tư sẵn tiền, muốn mua để cải tạo, xây mới rồi sang nhượng hoặc kinh doanh cho thuê tạo dòng tiền. Thời gian trước, biên độ tăng giá của nhà đất trong hẻm ít biến động mạnh như các phân khúc khác, phù hợp với nhà đầu tư có khẩu vị ổn định, muốn tích sản.

Hiện không ít nhà trong ngõ đã sang tay qua nhiều nhà đầu tư khiến giá bán đội lên khoảng 30-40% so cùng kỳ năm ngoái. "Tâm lý thị trường đang xuống thấp, giá vốn lại tăng mạnh kéo theo tỷ suất cho thuê sụt giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng, dẫn đến thanh khoản yếu", ông nói.

Các chuyên gia lưu ý, thị trường bất động sản Hà Nội đã trải qua nhiều quý tăng giá mạnh và nhà đất trong ngõ không ngoại lệ. Trước khi xuống tiền, người mua cần khảo sát kỹ giá từ nhiều nguồn; thông tin pháp lý như quy hoạch, cấp phép xây dựng, thế chấp ngân hàng.

"Người mua cũng cần tìm hiểu tiện ích, môi trường sống xung quanh, tránh các rủi ro như nhà chưa sổ đỏ hoặc chung sổ, mua bán giấy tờ viết tay hoặc vi bằng", CEO EZ Property khuyến nghị.

Ngọc Diễm