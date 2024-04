Nhà trên đê sông Cầu đổ nghiêng

Bắc NinhNăm nhà và hai công trình chưa hoàn thiện trên đê sông Cầu ở TP Bắc Ninh sạt trượt, đổ nghiêng khiến các hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm mưa 7/4.

Sự việc xảy ra lúc 2h15 trên đoạn đê hữu sông Cầu kéo dài khoảng 50 m tại phường Vạn An. Năm nhà dân gồm bốn ngôi nhà từ hai đến ba tầng 61-77 m2, một nhà một tầng lợp mái tôn 89 m2. Hai công trình chưa hoàn thiện nằm trên đất vườn và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng, một tum đổ nghiêng về phía nhà ba tầng khiến tường nứt vỡ. Một công trình đã xây móng và tường, chưa có mái bị sạt trượt một nửa xuống sông.

Nhiều nhà dân trên đê sông Cầu nghiêng ngả, sụt lún. Ảnh: Bắc Ninh

Ông Tống Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Vạn An cho biết đêm qua đã di dời khẩn cấp 27 người của năm hộ gia đình đến nhà văn hóa thôn Vạn Phúc, nhà thờ họ đạo Nguyệt Đức và trường mầm non Vạn An cũ. Sau ngày 15/4, chính quyền sẽ bố trí địa điểm sơ tán lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng.

"Phường đã cắt cử lực lượng ứng trực 24/24 để xử lý kịp thời diễn biến phát sinh. Tàu thuyền cũng được yêu cầu không neo đậu gần khu vực sạt lở", ông Thanh nói.

Nhà dân bị đổ nghiêng rạng sáng 7/4. Ảnh: Bắc Ninh

Phường Vạn An xác định khu vực nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân trong phạm vi 25 m, tính từ vị trí ngôi nhà đã bị đổ sập xuống sông hôm 14/3. Khi đó, ngôi nhà một tầng mái bằng khoảng 100 m2 bị đổ sập xuống sông Cầu, khiến nhà chức trách phải sơ tán khẩn cấp 7 hộ dân đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã công bố tình huống thiên tai khẩn cấp làm sạt lở bờ sông.

Gia Chính