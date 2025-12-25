Nhà Trắng 'yêu cầu quân đội tập trung phong tỏa dầu Venezuela'

Nhà Trắng được cho là đã yêu cầu quân đội tập trung gần như hoàn toàn vào việc thực thi "lệnh phong tỏa" dầu mỏ Venezuela trong ít nhất hai tháng tới.

"Vẫn tồn tại lựa chọn quân sự, nhưng trọng tâm trước tiên là sử dụng áp lực kinh tế bằng cách thực thi các lệnh trừng phạt để đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn", Reuters ngày 24/12 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/12 nói "lựa chọn khôn ngoan cho ông Maduro là từ bỏ quyền lực".

"Cho đến nay, những nỗ lực của Mỹ đã gây áp lực rất lớn lên Tổng thống Maduro. Nhiều người tin rằng đến cuối tháng 1/2026, Venezuela sẽ phải đối mặt thảm họa kinh tế nếu không chấp nhận nhượng bộ đáng kể trước Mỹ", quan chức Mỹ nói thêm.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Mỹ đã tập trung lực lượng quân sự hùng hậu tại vùng Caribe với hơn 15.000 binh sĩ. Trong số này có một tàu sân bay, 11 chiến hạm khác cùng hơn 10 tiêm kích F-35. Mặc dù nhiều loại khí tài có thể được sử dụng để thực thi "lệnh phong tỏa" dầu, nhiều phương tiện khác, như tiêm kích, không thực sự phù hợp với nhiệm vụ này.

Tàu chở dầu Centuries bị tuần duyên Mỹ chặn bắt trên biển Caribe hôm 20/12 sau khi rời cảng ở Venezuela. Ảnh: Bộ An ninh Nội địa Mỹ

Tổng thống Mỹ nhiều lần cáo buộc Venezuela sử dụng dầu mỏ, nguồn tài nguyên quốc gia để tài trợ cho hoạt động "khủng bố ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc". Caracas phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định Washington đang cố tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới trên lãnh thổ Venezuela.

Ông Trump hôm 16/12 công bố lệnh phong tỏa đối với các "tàu chở dầu bị trừng phạt" đến và đi từ Venezuela. Vài ngày sau đó, Mỹ bắt hai tàu chở dầu Venezuela đang di chuyển trên vùng biển Caribe. Tuần duyên Mỹ hôm 21/12 tìm cách bắt tàu dầu thứ ba, song không thành công khi tàu dầu này từ chối tuân thủ và tăng tốc rời đi.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/12, Nga và Trung Quốc lên án Mỹ vì hành động chặn bắt tàu chở dầu Venezuela. Đại sứ Venezuela Samuel Moncada cho rằng đất nước ông đang đối mặt với "thế lực hành động bất chấp luật pháp quốc tế, ép buộc người dân rời khỏi đất nước", đồng thời mô tả đây là "vụ tống tiền lớn nhất lịch sử".

Đại sứ Mỹ Mike Waltz đáp trả những lời chỉ trích, nói rằng Mỹ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để "bảo vệ bán cầu, biên giới và người dân". Ông cũng lặp lại cáo buộc Tổng thống Maduro điều hành băng đảng ma túy Cartel de los Soles, dù đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy điều này.

Huyền Lê (Theo Reuters, Newsweek)