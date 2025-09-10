Nhà Trắng ủng hộ giám định 'thư ông Trump gửi Epstein'

Nhà Trắng ủng hộ tiến hành giám định chữ ký trên thư nghi là Tổng thống Trump gửi Epstein, nhằm chứng minh đó không phải chữ ký của ông.

"Tổng thống không viết và ký lên bức thư đó", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 9/9, đề cập thư mừng sinh nhật được cho là của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong quá khứ.

Bà Leavitt tuyên bố Nhà Trắng ủng hộ tiến hành giám định bức thư để chứng minh rằng đó không phải chữ ký của ông Trump. "Tổng thống Mỹ sở hữu một trong những chữ ký nổi tiếng nhất thế giới và điều đó đã kéo dài trong nhiều năm", bà nói và thêm rằng ông Trump cũng không ký séc gửi Epstein như các cáo buộc.

Quan chức Nhà Trắng cho rằng đảng Dân chủ "đang tìm cách gây hại" cho Tổng thống Mỹ bằng cách tập trung vào vụ án Epstein, cũng như lợi dụng sự việc này để làm lu mờ những thành tựu dưới thời chính quyền Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo hôm 9/9. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cùng ngày phủ nhận đã ký hay viết thư mừng sinh nhật gửi Epstein. "Đó không phải chữ ký của tôi và không phải cách tôi nói chuyện", ông cho hay.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer, người dẫn đầu cuộc điều tra của quốc hội về Epstein, cũng bày tỏ tin tưởng ông Trump. Ông cũng là người đã yêu cầu cung cấp các tài liệu về Epstein, trong đó có cuốn sách chứa bức thư mừng sinh nhật được cho là do ông Trump viết. "Tổng thống khẳng định không ký lên bức thư và tôi tin lời của ông ấy", nghị sĩ Cộng hòa nói.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie bày tỏ hy vọng ủy ban của ông Comer sẽ điều tra về chữ ký được cho là của Tổng thống Trump trên bức thư. "Tôi không phải chuyên gia pháp y, song nó trông giống chữ ký của ông ấy. Hy vọng họ có thể tiến hành một số phân tích để làm rõ chuyện này, giúp chúng ta không phải tranh luận về những điều vốn có thể xác định được", ông cho hay.

Tuy nhiên, hạ nghị sĩ Comer sau đó cho biết Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ khó lòng đầu tư nguồn lực để kiểm tra chữ ký được viết từ nhiều năm trước.

Bức thư được các nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố trên mạng xã hội hôm 8/9, bên trong là thông điệp được viết trên hình vẽ phác thảo cơ thể một phụ nữ khỏa thân. Nó dường như nằm trong cuốn sách chứa các lá thư được bạn bè gửi cho Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50.

Bức thư ghi lại đoạn đối thoại ngắn giữa "Donald" và "Jeffrey". "Có một người bạn thật là điều tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật và chúc mỗi ngày lại là một bí mật tuyệt vời khác", phần cuối bức thư viết lời của Donald, theo sau là chữ ký được cho là của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới gần Nhà Trắng hôm 9/9. Ảnh: AP

Epstein, sinh năm 1953, là tỷ phú tài chính người Mỹ, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein đã treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Giới chức Mỹ khi đó tuyên bố sẽ không từ bỏ vụ án và quyết tâm điều tra đến cùng các đồng phạm của tỷ phú. Ông Trump, bạn cũ của Epstein, từng tuyên bố sẽ công khai hồ sơ nếu đắc cử, nhưng tới nay chưa làm vậy và nhiều lần kêu gọi cử tri Cộng hòa "đừng phí thời gian" về vụ án, khiến một bộ phận người ủng hộ bất mãn.

Phạm Giang (Theo Reuters)