Nhà Trắng tuyên bố lính châu Âu không thể ngăn Mỹ kiểm soát Greenland

Quan chức Nhà Trắng tuyên bố sự hiện diện của binh sĩ châu Âu ở Greenland sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo.

"Tôi không nghĩ binh sĩ châu Âu có thể gây ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của Tổng thống Mỹ, hay tác động một chút nào đến mục tiêu của ông ấy về kiểm soát Greenland", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 15/1, khi được đề nghị bình luận về thông tin một số nước châu Âu sẽ triển khai quân nhân đến hòn đảo thuộc Đan Mạch.

Phản ứng trước tuyên bố của bà Leavitt, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen khẳng định Mỹ kiểm soát Greenland là điều không thể chấp nhận. "Đó không phải điều chúng tôi muốn ở Đan Mạch hay Greenland, đồng thời đi ngược lại mọi quy tắc quốc tế và xâm phạm chủ quyền", ông nhấn mạnh.

Bà Leavitt trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 15/1. Ảnh: AP

Các tuyên bố được đưa ra sau khi hai vận tải cơ chở binh sĩ Đan Mạch đáp xuống Greenland hôm 14/1. Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển cũng thông báo triển khai quân nhân tham gia nhiệm vụ trinh sát tại thủ phủ Nuuk của Greenland, trong khuôn khổ cuộc diễn tập "Arctic Endurance" với các đồng minh NATO.

"Nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đã có mặt ở thực địa. Lực lượng tăng viện sẽ tới đây trong những ngày tới, gồm các đơn vị thuộc hải, lục và không quân", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo hôm 15/1.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết mục đích là tìm hiểu các điều kiện về "khả năng đóng góp quân sự để hỗ trợ Đan Mạch đảm bảo an ninh khu vực".

Theo các nguồn tin quốc phòng châu Âu, đợt triển khai lực lượng mang tính hạn chế, trong đó Đức chỉ điều 13 binh sĩ và Hà Lan cử một sĩ quan, là nhằm giúp quân đội các nước chuẩn bị cho những cuộc diễn tập trong tương lai ở vùng Bắc Cực.

Giới chức Đan Mạch và Greenland hôm 14/1 gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sau đó một ngày cho biết một nhóm chuyên trách đã được thành lập để thảo luận về biện pháp cải thiện an ninh vùng Bắc Cực. "Dù vậy, điều này không làm thay đổi thực tế rằng vẫn còn bất đồng mang tính cơ bản, vì tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland vẫn không thay đổi", bà lưu ý.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Tổng thống Trump đề cập ý tưởng sáp nhập hòn đảo từ nhiệm kỳ đầu tiên và đã nhiều lần nhắc lại kế hoạch này sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Ông Trump cho rằng nếu Mỹ không kiểm soát Greenland, Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm điều đó.

Phạm Giang (Theo AFP)