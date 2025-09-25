Nhà Trắng treo ảnh 'bút ký tự động' ở hành lang

Nhà Trắng lập một khu "hành lang danh vọng" treo ảnh chân dung các đời lãnh đạo Mỹ, nhưng thay ảnh ông Biden bằng ảnh bút ký tự động.

"Hành lang Danh vọng Tổng thống đã xuất hiện tại Cánh Tây. Hãy đón chờ xem", Margo Martin, cố vấn truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 24/9 đăng lên mạng xã hội X.

Hành lang này treo chân dung đen trắng của các đời lãnh đạo Mỹ. Tuy nhiên, tới phần của cựu tổng thống Joe Biden, Nhà Trắng không treo ảnh ông mà thay bằng bức ảnh bút ký tự động.

Nhà Trắng chế giễu ông Biden ở đại lộ tổng thống Hành lang Danh vọng Tổng thống trong Nhà Trắng. Video: AFP

Bút ký tự động (autopen) là thiết bị sao chép chữ ký để tự động ký các văn kiện, văn bản có số lượng lớn mà không cần thao tác trực tiếp của người sở hữu chữ ký. Ông Trump đã chỉ trích ông Biden về việc dùng autopen, cho rằng người tiền nhiệm không biết mình đang ký những tài liệu nào.

Hồi đầu năm, ông Trump tuyên bố vô hiệu hóa loạt lệnh ân xá của ông Biden với các thành viên ủy ban điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol, vì cho rằng chúng được "ký tự động".

AFP nhận định việc chính quyền treo ảnh autopen thay ảnh chân dung ông Biden là động thái táo bạo nhất trong kế hoạch cải tạo Nhà Trắng của ông Trump. Ông Trump trước đó cho di dời ảnh cựu tổng thống Barack Obama khỏi vị trí ban đầu trong Nhà Trắng và cho treo ảnh bản thân tại đây.

Ngọc Ánh (Theo AFP)