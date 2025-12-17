Nhà Trắng trang hoàng chủ đề Giáng sinh đón khách tham quan

Từ năm 1961, Nhà Trắng được trang hoàng theo chủ đề riêng mỗi dịp Giáng sinh. Mùa Giáng sinh 2025, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump chọn chủ đề "Home is Where the Heart Is" (Nhà là nơi trái tim thuộc về). Không gian trang trí nhấn mạnh sự tử tế, tinh thần sẻ chia và lòng tốt.

Bà Melania Trump tiếp nhận cây thông Giáng sinh chính thức của Nhà Trắng (ảnh) ngày 1/12, mở đầu chuỗi hoạt động trang trí và giới thiệu không gian lễ hội.