Nhà Trắng thông báo thời điểm ông Trump gặp ông Tập

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập ngày 30/10, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 23/10 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lên đường sang Malaysia vào tối nay, sau đó lần lượt thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. "Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào sáng 30/10, trước khi trở về nước", bà Leavitt cho hay.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt đẹp và mọi người đều sẽ rất vui vẻ", ông Trump nói sau đó, khi đề cập cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Ông Trump từng thông báo kế hoạch gặp ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC từ cách đây vài tuần, song thời điểm cụ thể không được đề cập. Khả năng cuộc gặp diễn ra cũng bị đặt dấu hỏi sau khi căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang.

Tổng thống Mỹ đã tuyên bố áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng sau. Động thái diễn ra sau khi Bắc Kinh thông báo triển khai biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với đất hiếm cùng công nghệ liên quan trong lĩnh vực điện tử và quân sự.

Lãnh đạo Mỹ những ngày gần đây bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Điều này trái ngược với các phát biểu gay gắt từ những nhà đàm phán thương mại và quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ, những người sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm châu Á.

Tổng thống Trump cho biết điều đầu tiên mà ông hỏi Chủ tịch Tập sẽ là về fentanyl. Washington cáo buộc Bắc Kinh không kiểm soát được dòng chảy tiền chất fentanyl vào Mỹ, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do dùng thuốc quá liều ở nước này. Đây cũng là một trong các lý do được Washington sử dụng để áp đặt thuế quan mới với Bắc Kinh.

Trung Quốc từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc, cho rằng Washington đang dùng vấn đề fentanyl để gây sức ép với Bắc Kinh.

