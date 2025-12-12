Nhà Trắng nói ông Trump dán băng y tế do bắt tay nhiều

Nhà Trắng giải thích Tổng thống Trump dán băng y tế lên mu bàn tay phải những ngày gần đây bởi ông phải bắt tay nhiều.

"Về phần băng y tế trên tay, chúng tôi cũng đã giải thích rồi. Trước đây Tổng thống Donald Trump gần như lúc nào cũng bắt tay. Ông cũng đang dùng aspirin hàng ngày, điều đã được nêu trong các báo cáo sức khỏe trước đây, đó có thể là nguyên nhân gây ra vết bầm tím mà mọi người thấy", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 11/12 cho hay.

Bà Leavitt trước đó cũng nói rằng Tổng thống Trump gần gũi với người dân, gặp gỡ nhiều người Mỹ và bắt tay họ hàng ngày nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử.

"Tổng thống vẫn luôn tận tâm như vậy và ông chứng minh điều đó mỗi ngày", thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

Aspirin là thuốc chống đông máu thường dùng cho người lớn tuổi để phòng ngừa đột quỵ, huyết khối, nhồi máu cơ tim. Việc sử dụng thuốc làm tăng nguy cơ bầm tím ngay cả khi va chạm nhẹ.

Miếng băng y tế trên mu bàn tay phải của Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong một cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 10/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump gần đây xuất hiện với miếng băng y tế trên mu bàn tay phải, làm dấy lên suy đoán về sức khỏe của ông. Vài tháng trước đó, tay phải của ông cũng có vết bầm tím và được che phủ bằng lớp trang điểm dày.

Ông Trump, 79 tuổi, là Tổng thống lớn tuổi nhất từng đắc cử trong lịch sử nước Mỹ. Ông nhiều lần khẳng định hoàn toàn khỏe mạnh để đảm đương nhiệm vụ, trái với người tiền nhiệm Joe Biden.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 9/12, Tổng thống Mỹ cáo buộc việc các hãng truyền thông điều tra tình trạng sức khỏe của ông là hành vi tương đương "nổi loạn, thậm chí là phản quốc". Ông cũng cho biết đã vượt qua ba bài kiểm tra nhận thức với số điểm tuyệt đối.

Ông Trump chia sẻ thông tin này sau khi New York Times đăng bài viết bày tỏ hoài nghi về sức khỏe của Tổng thống, chỉ ra rằng lịch trình làm việc của ông ít hơn so với nhiệm kỳ đầu và có lúc ông "nhắm nghiền mắt trong thời gian dài" tại các cuộc họp.

Hồi tháng 10, ông Trump trải qua kiểm tra y tế, trong đó có chụp cộng hưởng từ (MRI). Bác sĩ khẳng định sức khỏe của Tổng thống rất tốt.

Huyền Lê (Theo AFP, Forbes)