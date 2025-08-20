Nhà Trắng mở tài khoản TikTok

Nhà Trắng mở tài khoản trên TikTok, trong lúc Tổng thống Trump tiếp tục để nền tảng này hoạt động tại Mỹ.

"Nước Mỹ đã trở lại! Chuyện gì đang diễn ra vậy TikTok?", Nhà Trắng cho biết trong bài đăng đầu tiên trên TikTok hôm 19/8, kèm theo video dài 27 giây ghi lại các hoạt động của Tổng thống Donald Trump. Trong video, ông Trump tuyên bố "tôi chính là tiếng nói của các bạn".

Tài khoản có 4.500 người theo dõi sau một giờ thiết lập, con số này hiện là hơn 30.500. Tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên X và Instagram có lần lượt 2,4 triệu và 9,3 triệu người theo dõi.

"Chính quyền cam kết truyền tải những thành tựu mang tính lịch sử mà Tổng thống Trump đã đem lại cho người dân Mỹ thông qua càng nhiều đối tượng và diễn đàn càng tốt. Thông điệp của Tổng thống Trump lan tỏa rộng rãi trên TikTok trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống. Chúng tôi rất vui mừng được phát huy những thành công đó và truyền tải theo cách chưa chính quyền nào từng làm", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Tài khoản TikTok của Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình

Tài khoản TikTok cá nhân của Tổng thống Trump có hơn 110 triệu người theo dõi, dù bài đăng gần nhất của ông đã từ ngày bầu cử 5/11/2024. Tài khoản X của ông Trump có 108,5 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, nền tảng được ông chủ Nhà Trắng yêu thích và đăng bài thường xuyên là Truth Social, do ông sở hữu, với 10,6 triệu người theo dõi.

TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc. Hồi tháng 4/2024, tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden ký duyệt đạo luật yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok hoặc dừng hoạt động tại Mỹ.

Ông Trump từng ủng hộ cấm TikTok hoặc yêu cầu ByteDance thoái vốn. Tuy nhiên, ông đã thay đổi lập trường và tuyên bố sẽ bảo vệ nền tảng này sau khi tin rằng TikTok đã giúp mình giành được sự ủng hộ của cử tri trẻ trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2024.

Đến giữa tháng 6, Tổng thống Trump gia hạn cho ứng dụng này thêm 90 ngày để tìm người mua không phải người Trung Quốc hoặc sẽ bị cấm tại Mỹ. Thời hạn sẽ kéo dài đến giữa tháng 9.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)